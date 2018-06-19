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Капремонт автодороги к курорту "Архыз" в Карачаево-Черкесии завершат в 2019 году

В стране
19 июня, 13:25 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 19, июня. /ТАСС

Проезжая часть дороги расширена с 6,5 до 8 м

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Туристско-рекреационный комплекс "Архыз"

Туристско-рекреационный комплекс "Архыз"

© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 19 июня. /ТАСС/. Дорожники с опережением срока провели капитальный ремонт 11-километрового участка федеральной автодороги, ведущей на всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Полностью завершить ремонт трассы планируется в 2019 году, сообщил ТАСС во вторник специалист по связям с общественностью ФКУ "Упрдор Кавказ" Александр Божков.

"С опережением на четыре месяца запланированного графика работ завершен капремонт участка трассы А-156 от 52 до 63 км. До курорта "Архыз" остается еще 12 км, и если все пойдет по плану, ремонт этого участка намерены завершить в 2019 году. Проект находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе, федеральные дорожники готовы начать ремонтные работы уже в 2018 году сразу после получения положительного заключения", - сказал Божков.

Он отметил, что отремонтированный участок теперь соответствует третьей технической категории. В частности, проезжая часть дороги расширена с 6,5 до 8 м, дорожная разметка выполнена из долговечного термопластика. В рамках ремонтных работ проводится также замена водопропускных труб, установка новых знаков и дорожных ограждений.

"Установлено 18 очистных сооружений для предотвращения загрязнений ручьев в местах пересечения с дорогой, заменено и установлено 26 водопропускных труб и 128 дорожных знаков, а также около 9 км металлического барьерного ограждения", - добавил собеседник агентства.

По его словам, для защиты дороги от камнепадов скальные откосы вдоль трассы протяженностью 180 м укреплены металлической сеткой площадью почти 4 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в станице Зеленчукской, селах Даусуз, Нижняя Ермоловка и поселке Архыз, через которые пролегает дорога, также проводится ремонт и устройство автобусных остановок и тротуаров. На сегодня проведено обустройство 13 остановок, в планах еще более пяти. Федеральные дорожники также выполнили дополнительные работы по устройству тротуара от поворота на Специальную астрофизическую обсерваторию (САО РАН) до наскального лика Христа.

Капремонт 46-километрового участка трассы А-156 (общая протяженность дороги -75 км) начался в 2016 году, на сегодня отремонтировано 34 км.

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