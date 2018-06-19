Власти Адыгеи направят на реконструкцию музея Хусена Андрухаева более 2 млн рублей

МАЙКОП, 19 июня. /ТАСС/. Мемориальный музей погибшего в 1941 году первого Героя Советского Союза из Адыгеи Хусена Андрухаева в ближайшее время реконструируют, на эти цели власти республики направили 2,2 млн рублей, сообщила во вторник ТАСС руководитель управления культуры Шовгеновского района республики, где находится музей, Марина Напсова.

"В день памяти и скорби, 22 июня, мы проведем в мемориальном музее Хусена Андрухаева в родном ауле героя [Хакуринохабле] уроки мужества для детей, которые приедут к нам с экскурсиями. И буквально на следующий день начнем реконструкцию и реставрационные работы. Чтобы музей выглядел в соответствии с федеральными стандартами, власти Адыгеи направили более 2,2 млн рублей из республиканского бюджета", - сказала она.

Помимо капитального ремонта кровли, инженерных сетей, обустройства дворика музея, который расположен напротив родового дома героя, необходим современный интерьер экспозициям учреждения. После реконструкции, которую завершат к концу лета, в музее установят видеонаблюдение, пояснила Напсова.

С 2007 года спонсором музея является племянница героя Римма Куваева. Ежемесячно она перечисляет на счет музея 5 тыс. рублей, оказывает спонсорскую помощь в приобретении компьютерного оборудования, сплит-систем, материалов для ремонта помещения музея. В 2014 году за счет средств мецената сделали косметический ремонт, отметила собеседница агентства.

"Музей был основан на общественных началах в местной школе в 1973 году, в 1982 году на родине героя открыли новое здание музея. В 2015 году учреждение признали одним из лучших в стране и наградили Почетным знаком Российского государственного военного историко-культурного центра при правительстве РФ. На месте гибели Андрухаева в селе Дьяково самопровозглашенной Луганской народной республики установлен памятник, в его честь названы школа, музей и улица", - добавила Напсова.

Адыг (черкес) Хусен Андрухаев был в Красной Армии с 1940 года. Окончив Сталинградское военно-политическое училище в 1941 году, он был назначен на должность политрука роты 733-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии 18-й армии. 8 ноября 1941 года Андрухаев погиб в ожесточенных боях на Украине, прикрывая вынужденный отход подразделения, 21-летний Хусен в критический момент боя двумя противотанковыми гранатами подорвал себя вместе с десятками фашистов. Похоронен в братской могиле в селе Дьяково Луганской области.