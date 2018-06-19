В Курской области зарегистрировали третий очаг птичьего гриппа

КУРСК, 19 июня. /ТАСС/. Специалисты зарегистрировали третий очаг птичьего гриппа на территории Курской области. Об этом сообщили во вторник ТАСС в региональном управлении ветеринарии.

"На данный момент у нас [вспышка гриппа птиц] в Советском районе - два личных подсобных хозяйства в одном населенном пункте, в Курском районе - это выброшенные трупы птиц, и третий случай - деревня Васильевка. Это тоже Советский район, но другой населенный пункт", - сказал собеседник агентства.

Специалисты выявили первый очаг вируса гриппа птиц типа А подтипа Н5 в Курской области на прошлой неделе в патологическом материале, отобранном от павших кур и уток в личном подсобном хозяйстве в деревне Нижней Грайворонке Советского района, второй - на территории лесополосы Рышковского сельсовета Курского района. В связи с инцидентом губернатор региона Александр Михайлов подписал постановление о введении на территории районов карантина, предусматривающего усиление контроля за всеми птицеводческими хозяйствами, работающими в режиме закрытого типа, а также поголовьем птиц, которое содержится в личных подсобных хозяйствах.

Как уточнили ТАСС в управлении ветеринарии Курской области, заявка о выделении 50 тыс. доз вакцины против птичьего гриппа, направленная в департамент ветеринарии Минсельхоза РФ, одобрена. "Вакцина уже выделена, сейчас решается вопрос поставки ее в наш регион", - добавили в ведомстве.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов заболевания для людей не опасны.