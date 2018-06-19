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Южную тепловую станцию в Рубцовске отремонтируют к началу зимнего сезона 2018 года

В стране
19 июня, 18:16 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 19, июня. /ТАСС

Первым отремонтируют паровой котел № 2

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БАРНАУЛ, 19 июня. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) начала ремонт Южной тепловой станции в Рубцовске. Запуск обновленной станции состоится к началу зимнего сезона в 2018 года, сообщили ТАСС в компании.

"Сибирская генерирующая компания подготовит ЮТС Рубцовска к зиме 2018-2019 годов. Устранив все неисправности сейчас, мы повысим надежность работы ЮТС в следующем отопительном периоде и снизим риск появления аварийных ситуаций зимой", - сказал директор Рубцовского подразделения СГК Максим Новов.

По информации пресс-службы компании, первым отремонтируют паровой котел № 2. "Работы на котлоагрегате продлятся 30 дней. После выполнения всех запланированных задач, энергетики приступят к ремонту на котлах № 1 и № 3", - отметили в СГК.

На ЮТС также началось строительство турбинного отделения. "Установка и запуск турбины позволит сделать рубцовскую станцию полноценной ТЭЦ. Мощности турбогенератора - 6 мегаватт - хватит для того, чтобы покрыть собственные нужды станции в электроэнергии", - пояснили в компании.

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