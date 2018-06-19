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Коммунальные услуги на Ставрополье с 1 июля подорожают на 3,5%

В стране
19 июня, 18:30 UTC+3 КИСЛОВОДСК КИСЛОВОДСК 19, июня. /ТАСС

Тарифы на водоснабжение и водоотведение покажут наименьший рост

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© Антон Вергун/ТАСС

КИСЛОВОДСК, 19 июня. /ТАСС/. Тарифы на коммунальные услуги вырастут на Ставрополье с 1 июля на 3,5%, что меньше показателей роста в предыдущие годы, сообщила во вторник пресс-служба краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства.

"С 1 июля 2018 года плата ставропольцев за коммунальные ресурсы вырастет в среднем не более чем на 3,5%. Таково значение индекса роста платы граждан за коммунальные ресурсы, установленное федерацией для Ставрополья в этом году. Для сравнения: в 2017 году этот показатель был установлен на уровне 3,7%, в 2016 - 4,2%", - приводит пресс-служба слова председателя региональной тарифной комиссии Сергея Губского.

При этом тарифы на водоснабжение и водоотведение покажут наименьший рост - в среднем плюс 3,1% (в зависимости от ресурсоснабжающей организации). На 3,5% подрастет в цене тепловая энергия. Стоимость газа для населения увеличится на 3,4% и составит 5,76 руб. за 1 куб. м для домов с газовым отоплением и 5,8 руб. за 1 куб. м для домов с газовыми плитами. На 3,5% вырастет тариф за электроэнергию: 3,14 руб./кВт·ч - в домах с электроплитами и в сельской местности, 4,48 руб./кВт·ч - для городских потребителей.

По данным пресс-службы, среди основных причин роста тарифов - инфляция, удорожание энергоносителей и необходимость модернизации коммунальной инфраструктуры, что в условиях значительного износа инженерных сетей является приоритетной задачей. Губский отметил, что региональной тарифной комиссией по итогам экспертизы тарифов, предложенных организациями, были исключены необоснованные расходы на 8,1 млрд рублей.

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