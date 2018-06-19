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Прожиточный минимум для пенсионеров в Северной Осетии увеличится почти на 400 рублей

В стране
19 июня, 18:36 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 19, июня. /ТАСС

В 2019 году он составит 8 455 рублей

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ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в Северной Осетии на 2019 год увеличится почти на 400 рублей и составит 8 455 рублей. Об этом сообщил врио министра труда и социального развития республики Игорь Кесаев.

"Величина прожиточного минимума на 2019 год в Северной Осетии составит 8 тысяч 455 рублей. Органам Пенсионного фонда предстоит определить, кому из неработающих пенсионеров положена социальная доплата. В 2017 году прожиточный минимум для пенсионеров в республике составлял 8 тыс. 410 рублей, в 2018 - 8 тыс. 64 рубля", - сказал Кесаев.

По его словам, социальная доплата предусматривается для пенсионеров республики, ежемесячный доход которых не достигает показателя прожиточного минимума, установленного в регионе. В этом случае речь идет о категории граждан, которые не имеют постоянной работы.

В настоящее время в Северной Осетии насчитывается более 31 тыс. неработающих пенсионеров - получателей социальных выплат. Средний размер доплаты составляет 2 280 рублей.

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