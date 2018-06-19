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Более 600 школьников из российских регионов посетят Лермонтовские места на Кавминводах

В стране
19 июня, 18:39 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 19, июня. /ТАСС

Прием групп детей продолжится до конца сентября

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ПЯТИГОРСК, 19 июня. /ТАСС/. Более 600 школьников из различных российских регионов побывают на экскурсиях по Лермонтовским местам на Кавказских Минеральных Водах до конца года по туристской программе "Моя Россия", сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона.

"В 2018 году край впервые включен в национальную программу развития детского туризма "Моя Россия" как принимающий регион. <…> Общее количество детей из регионов России, планирующих посетить Ставрополье, составит к концу года 660 человек", - приводит пресс-служба слова министра туризма и оздоровительных курортов края Александра Трухачева.

По его словам, в июне край уже принял первую группу из 40 школьников Ростовской области. В ходе трехдневной экскурсии юные туристы узнали об истории основания и становления курортов Кавказских Минеральных Вод, побывали в памятных местах, связанных с именем М. Ю. Лермонтова в Пятигорске, Кисловодске и Железноводске, стали участниками квеста в парке "Цветник".

Прием групп детей на Ставрополье продолжится до конца сентября. Участниками национальной программы по маршруту "По лермонтовским местам" станут ребята из Краснодарского края, Воронежской, Курской, Калужской, Свердловской, Тульской, Ленинградской областей, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Санкт-Петербурга.

Трухачев отметил, что проведены все необходимые мероприятия по обеспечению комфортного и безопасного пребывания школьников во время тура. В частности, все экскурсионные автобусы с детьми сопровождаются экипажами ГИБДД.

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