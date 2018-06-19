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Деформацию "Лахта центра" проконтролирует система мониторинга отечественной разработки

В стране
19 июня, 18:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, июня. /ТАСС

Система работает на единой платформе, собирает информацию со всех датчиков, обрабатывает ее и дает рекомендации

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Система мониторинга деформационного состояния, разработанная отечественными специалистами, будет работать на самом высоком здании Европы "Лахта центр" в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник сообщил журналистам главный инженер многофункционального комплекса "Лахта центр" Сергей Никифоров.

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"На прошлой неделе мы закончили монтаж системы мониторинга деформационного состояния, сейчас она вошла в пуско-наладку. Те датчики - порядка 3 тыс., которые установлены по всему зданию, собирают информацию о состоянии всех ответственных конструкций. Помимо этого есть специальные приборы, которые мы устанавливаем и на шпиле, они определяют отклонение геометрии от центральной оси", - сказал он.

По его словам, данная система является уникальной и разработана российскими специалистами. Она работает на единой платформе, собирает информацию со всех датчиков, обрабатывает ее и дает рекомендации.

В "Лахта центре" расположится штаб-квартира "Газпрома". По планам девелопера, офисные помещения будут преимущественно сосредоточены в башне и займут в ней 129,9 тыс. кв. м. на 86 этажах. Еще около 10 тыс. квадратных метров офисных площадей расположатся в помещениях многофункционального здания. Ранее сообщалось, что центр планируется ввести в эксплуатацию к концу 2018 года, первые офисы начнут обустраивать в ноябре 2018 года.

Самым высоким небоскребом Европы (462 м) башня стала в октябре 2017 года, перегнав башню "Федерация" в Москве (374 м, по данным официального сайта комплекса).

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