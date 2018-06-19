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Более 500 семей вынужденных переселенцев в Северной Осетии получат жилье до конца года

В стране
19 июня, 19:00 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 19, июня. /ТАСС

Власти намерены обеспечить жильем всех вынужденных переселенцев до 2020 года

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ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выдадут в этом году сертификаты на жилье 534 семьям вынужденных переселенцев. Об этом сообщил заместитель министра строительства и архитектуры Роман Битиев на заседании правительства.

"В этом году 534 семьи со статусом вынужденных переселенцев получат сертификаты на приобретение жилья. Кроме того, жильем будут обеспечены 10 семей, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", - сказал Битиев.

К началу года в республике в очереди стояли 1 672 семьи вынужденных переселенцев и 25 семей чернобыльцев.

Жилищные сертификаты выделяются в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" ФЦП "Жилище", действующей с 2015 по 2020 годы.

В настоящее время на территории Северной Осетии находятся вынужденные переселенцы из Южной Осетии и Грузии в результате грузино-осетинского конфликта в 1991-1992 годах. Все они будут обеспечены жильем до конца 2020 года.

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