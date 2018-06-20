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Суд в Приморье отложил заседание по делу о простое судна Man Gyong Bong из КНДР

В стране
20 июня, 7:28 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 20, июня. /ТАСС

Следующее судебное заседание назначено на 3 июля

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Суд в Приморье в среду отложил судебное разбирательство по иску компании "РосКор" к Владивостокской таможне, который компания подала из-за почти двухнедельного простоя судна Man Gyong Bong из КНДР в феврале. Об этом сообщили ТАСС в Арбитражном суде Приморья.

"Арбитражным судом Приморского края было отложено судебное разбирательство по делу А51-6290/2018 в связи с необходимостью предоставления дополнительных доказательств. Следующее судебное заседание состоится 3 июля 2018 года", - сообщили в суде.

31 января судно Man Gyong Bong пришло из Раджина (КНДР) в Приморье, но не смогло войти в порт Владивостока из-за подозрений, что на его борту находится груз, попадающий под санкции ООН в отношении КНДР. 10 февраля судно смогло покинуть Приморье и ушло в Раджин. Фрахтователь судна, компания "РосКор", подала в суд иск с жалобой на действия Владивостокской таможни.

Первое заседание по иску, назначенное на 30 мая, перенесли на 20 июня из-за привлечения к участию в деле в качестве третьего лица капитана порта Владивосток.

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