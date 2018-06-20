В Общественной палате заявили, что не все регионы готовы к инновационному развитию

ТОМСК, 20 июня. /ТАСС/. Немногие регионы в стране идут по пути инновационного развития, Томская область является исключением. Об этом в среду сообщил журналистам секретарь Общественной палаты (ОП) России Валерий Фадеев на проходящем в Томске форуме "Сообщество".

"Томская область, безусловно, один из самых ярких примеров развития инноваций и создания промышленности на их основе в России. Но у этого есть и минус - таких примеров не слишком много в стране. А Томск уже долгие годы показывает, как надо действовать, но, к сожалению, не так много регионов, которые подхватывают эту тему", - сказал Фадеев.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сказал журналистам, что именно в Томске был создан первый российский технопарк, первый студенческий бизнес-инкубатор и первая особая экономическая зона технико-внедренческого типа.

"Главная тема форума - "Инновации на службе обществу" - как нельзя близка Томску. Благодаря мощному научно-образовательному комплексу мы раньше всех в России начали внедрять инновации в реальный сектор экономики. И первый в России проект комплексного территориального развития федеральное правительство утвердило именно в Томской области (программа "ИНО Томск", - сказал Жвачкин.

По его словам, представители 68 стран мира и 78 регионов России учатся в томских университетах и задают общественной, социальной жизни региона особый ритм. "Не случайно у нас так развиты молодежные гражданские инициативы и добровольческое движение. Многие общероссийские движения родились именно в Томске - от студенческих строительных отрядов до движения "Бессмертный полк", сказал Жвачкин, выступая на форуме Общественной палаты РФ.

О форуме

Форум "Сообщество" проходит в Томске 20-21 июня, носовая тема - "Инновации на службе обществу". Форум - это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой.

Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Участники Форума это представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

Томск был выбран Общественной палатой России в качестве окружной сибирской площадки для обсуждения проблематик, характерных для Сибирского федерального округа, и выработки предложений к рассмотрению на итоговом форуме, который пройдет 2-3 ноября Москве.

ТАСС выступает федеральным информационным партнером.