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Спасатели потушили все лесные пожары на Ямале

В стране
20 июня, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В понедельник площадь лесных пожаров в регионе превышала 80 га

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спасатели потушили все зафиксированные в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) лесные пожары, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 20 июня на территории ЯНАО действующих природных пожаров не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на понедельник площадь лесных пожаров на Ямале превышала 80 га, во вторник она сократилась более чем в три раза. Возгорания были на территории Красноселькупского, Пуровского и Тазовского районов. Причиной пожаров стали грозы.

В июле прошлого года в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе стояла жаркая погода, температура достигала плюс 30 градусов. На территории округа тогда выгорело более 170 тыс. га.

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