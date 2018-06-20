Кадыров: комиссия по урегулированию семейных конфликтов помогла воссоединению 1,5 тыс. пар

ГРОЗНЫЙ, 20 июня. /ТАСС/. 1,5 тыс. семей в Чеченской Республике удалось воссоединить благодаря комиссии по урегулированию семейных конфликтов. Об этом в среду сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Работа комиссий, которые созданы в каждом районе республики, состоит в том, чтобы вести диалог с супругами, пояснять нежелательность развода с религиозной точки зрения и рассказывать об ответственности в вопросах воспитания детей.

"Благодаря деятельности созданной моим решением комиссии по урегулированию семейных конфликтов в республике удалось воссоединить 1500 семей. Вместе с тем, мы делаем все от нас зависящее, чтобы уберечь молодежь от влияния экстремистской идеологии", - написал Кадыров.

Он добавил, что семья является основой общества и государства, поэтому этот вопрос он считает одним из ключевых для обеспечения стабильности и устойчивого роста.

Как сообщалось ранее, в прошлом году специальные комиссии, созданные в Чечне для гармонизации брачно-семейных отношений, с начала года предотвратили распад более 600 молодых семей.