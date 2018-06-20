Как снимают фильмы об Арктике в Новосибирском госуниверситете

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники Новосибирского государственного университета (НГУ) отправились в Арктику вместе с научными экспедициями университета и его партнеров, чтобы снять документальные фильмы об их работе.

Непредсказуемый арктический сценарий

Авторы видеоканала НГУ выпустили в этом году два документальных фильма об арктических экспедициях. Первый рассказывает о работе геологов в дельте реки Лена в Якутии, второй - об экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Каждый из них длится по полчаса, но на их создание ушел не один месяц.

По словам редактора университетского видеоканала NSU LIFE Лилии Стяжкиной, работа над первым фильмом длилась год. "Специфика документального кино заключается в том, что, безусловно, мы пишем сценарий до съемок, но арктические экспедиции довольно непредсказуемы, и поэтому многое дорабатывалось и корректировалось уже после. Затем над фильмом работала большая команда: режиссер монтажа, колорист, дизайнер, звукорежиссер, производство заняло почти год", - рассказала ТАСС Стяжкина.

Первый фильм Анастасии Кораблевой "Арктика. На краю земли" посвящен экспедиции новосибирских геологов и студентов геолого-геофизического факультета (ГГФ) НГУ на станцию "Остров Самойловский". Чтобы добраться до станции, им пришлось лететь сначала в поселок Тикси через Якутск, а потом плыть на корабле по Лене 10 часов. А на самом острове Самойловский - многочасовые переходы по тундре.

Студенты в фильме делятся своими впечатлениями о работе под шквалистым арктическим ветром: без туч под ясным небом было бы не так показательно. "Для меня, как геолога, все эти лишения не в тягость - устал донельзя, холодно, дождь, а сидишь у костра счастливый", - сказал магистрант ГГФ НГУ Денис Авдеев.

Герои фильма, в частности, изучают намагниченность пород на островах - в них есть минералы, которые "запомнили" естественное магнитное поле земли. Эти данные помогают понять, как двигались континенты. Геологи называют эти минералы "компасом, замороженным на миллионы лет". Практическая польза такой информации - обоснование позиций России в Арктике, аргументы в спорах с другими странами о принадлежности богатого полезными ископаемыми Арктического шельфа, отметил замдекана ГГФ Николай Матушкин.

Кроме увлеченных геологов в фильме много атмосферных кадров, показывающих природу островов в дельте Лены. "Арктика - удивительная земля, особая природа, климат. Многие мои ощущения и впечатления были связаны именно с климатом и природой. Такой суровый край и при этом такое разнообразие животного и растительного мира", - рассказала ТАСС Анастасия Кораблева.

Атмосфера магического спокойствия

Второй фильм Никиты Колесова "Арктика. Космос на земле" - об экспедиции Плавучего университета на Землю Франца-Иосифа, которая состоялась в 2017 году. Героями этой истории стали ученые и студенты не только из России, но еще из шести стран мира - Швеции, Швейцарии, Франции, Германии, Нидерландов и Кубы. На корабле "Профессор Молчанов" собрались биологи, океанологи, почвоведы, геологи и другие специалисты.

"Никита Колесов сам одновременно снимал видео и брал короткие интервью. Так как на корабле очень шумно, а во время высадок работа весьма напряженная, записать расширенные интервью просто не было возможности, и с новосибирскими участниками экспедиции мы дописывали их уже после возвращения, в студии. Над фильмом также работала целая команда, мы делали его около 8 месяцев", - отметила Лилия Стяжкина.

По словам Колесова, он не старался специально вкладывать свои впечатления об Арктике в фильм, но их все же оказалось много. "Безусловно, весь фильм был снят под определенным настроением - я снимал его с любовью к этому месту. Это место обладает каким-то магнетическим спокойствием, которым оно заряжает всех гостей", - рассказал он ТАСС.

"Сложно передать радость, восхищение от того, что ты увидел, того, что ты давно хотел. Как в детстве: ты хочешь велосипед, сегодня его нет, завтра его нет, на день рождения нет, а потом раз - и он появился по какой-то причине", - рассказал один из героев фильма, доктор геолого-минералогических наук, профессор НГУ Дмитрий Метелкин.

Просвещение и импульс

Первый фильм об Арктике показали в новосибирском кинотеатре "Победа", второй - пока только в университете, но он собрал большую аудиторию. По словам Матушкина, такие работы важны для привлечения новых людей в профессию геолога.

"Сотрудничество геолого-геофизического факультета с коллективом NSU LIFE идет уже несколько лет. Операторы, режиссеры и другие сотрудники побывали на всех полевых практиках, которые мы предоставляем студентам на период обучения в бакалавриате и магистратуре. А созданные фильмы представляют собой очень полезный материал для научно- популяризаторской деятельности, для привлечения талантливых абитуриентов", - сказал Матушкин.

Кораблева считает, что подобные фильмы дают студентам импульс заниматься научными исследованиями. "Кино передает энергетику работы, науки, исследований. Показана суровая арктическая местность и то, как геологи работают в таких условиях, как справляются с трудностями климата. Фильм подробно рассказывает о научных исследованиях, а значит, отчасти, просвещает. Подобные фильмы заряжают студентов на деятельность, я бы назвала это так, и это одна из главных задач фильма", - отметила автор.