Школа более чем на 300 мест появится до конца года в селе Мужичи в Ингушетии

МАГАС, 20 июня. /ТАСС/. Школа на 320 мест до конца года будет построена в предгорном селе Мужичи в Сунженском районе Ингушетии. Стоимость объекта составляет порядка 182 млн рублей, строительство ведется по федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы", сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства строительства республики Индира Барахоева.

"Новая школа в Мужичах будет построена до конца года, рассчитана она на 320 мест. Сейчас на трехэтажном объекте ведутся работы по устройству наружных стен. Школа строится по федеральной целевой программе, а ее стоимость составляет 182,6 млн рублей", - сказала Барахоева.

По словам главы администрации Мужичей Мусы Гандарова, в селе пока только одна школа, ее построили 60 лет назад. Мест для всех учеников в ней не хватает, им приходится учиться в приспособленных помещениях.

"Старая школа была построена еще в 1957 году и изначально была рассчитана на 90 мест, но обучаются в ней более 300 детей в две смены. Для некоторых классов, которые не поместились в основное здание, мы построили небольшие деревянные вагончики во дворе, которые зимой отапливаются печкой. Думаю, говорить, насколько нам нужна новая школа, нет необходимости", - рассказал ТАСС Гандаров.

Старое здание школы после открытия нового будет снесено.

По данным регионального минобразования, в Ингушетии полностью ликвидировано трехсменное обучение, а двухсменное сокращено на 27% за последние годы. Как сообщалось ранее, по словам главы республики, в регионе необходимо строительство около 80 школ, чтобы закрыть вопрос с трехсменным образованием на ближайшие 15 лет.