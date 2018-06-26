Как Комсомольск-на-Амуре превращают в город счастливых людей

В июне Комсомольск-на-Амуре отпраздновал свое 86-летие. За это время небольшое поселение выросло в промышленный город — единственный в России, где производят истребители пятого поколения. Уже немыслимый без приставки "город президентского внимания", он постоянно меняется.

"Образ города — это образ могучего великана, долгое время спавшего и только начинающего просыпаться. Еще не видна вся его сила, еще сыплется земля с плеч его, но все вокруг уже начинает дрожать", — поделился своим ощущением города зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Волков.

Он и другие непосредственные исполнители долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре рассказали о том, что ждет Город юности.

От села до промышленного центра Хабаровского края

История Комсомольска-на-Амуре начинается в 60-е годы XIX века, с деревянных домов села Пермское, основанного крестьянами-переселенцами, прибывшими из западных губерний. Постепенно село развивалось, и было решено возвести там судостроительную верфь и авиационный завод.

Изначально город строить не планировали, рассказал его нынешний мэр Андрей Климов. "Должно было быть два завода и два рабочих поселка. К концу 1932 года у строившей заводы молодежи возникла идея возведения на Амуре нового города. Долгое время Комсомольска как единого городского пространства не существовало — были лишь разбросанные на большой территории поселки, которые жались к строящимся заводам и предприятиям, а между ними несколько только-только застраивающихся немногочисленными домами в стиле сталинского ампира улиц".

Нынешние очертания Комсомольск стал обретать во второй половине 1950-х годов. Город рос и стал крупным промышленным центром Хабаровского края, правда, уровень жизни в нем оставался далеко не таким привлекательным, как в городах крупнее.

Несколько лет назад на проблемы Комсомольска обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Во время послания Федеральному собранию он отметил, что инфраструктура города в запущенном состоянии, и это не соответствует потенциалу города на Амуре. Речь шла об объектах спорта, культуры, здравоохранения и образования. Все это, как отмечал тогда президент, не способствовало привлечению молодых и перспективных людей. В итоге был разработан долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре до 2025 года — с 65 новыми объектами стоимостью более 60 млрд рублей.

План реализуют уже два года: обновляют дороги и коммунальную структуру, строят детские сады, школы, больницы, спортцентры. И перемены в настроении людей чувствуются, настаивает мэр. Отток населения по сравнению с 2013 годом сократился в три раза. Сейчас в городе живут 248,5 тыс. человек. Уезжают в основном молодежь и пенсионеры.

Город счастливых людей

Город, где строят самолеты пятого поколения и выпускают суперсовременные корабли, должен быть удобным, зеленым — местом, где хочется жить. Это одна из главных задач по развитию Комсомольска.

По словам Климова, город покидают молодые люди и здесь зафиксирован спад рождаемости. В то же время количество семей с тремя и более детьми увеличивается. Мэр объясняет: власти "кровно заинтересованы" в улучшении демографической ситуации, и этот вопрос — в приоритете.

Так, администрация работает над включением в краевую инвестпрограмму строительства детского сада в Привокзальном районе города. Скоро сбудется многолетняя мечта всех родителей Ленинского округа Комсомольска — там появится современная детская поликлиника. Будет создан детский техноцентр "Эвристика", круглогодичный загородный учебно-оздоровительный центр для детей. Несколько месяцев назад в городе сдали крупный спортивный центр с бассейном, начнут строить еще два, в том числе и с ледовой ареной.

Как отмечает Дмитрий Волков, только в рамках долгосрочного плана развития города в 2018 году сдадут девять социальных объектов, главным из которых станет инженерная школа. Это первая школа, где помимо базовых технических предметов будут изучать 3D-моделирование, робототехнику, программирование, ракето-, авиа- и судомоделирование.

В нынешнем году начнется строительство еще десяти объектов. Это крупные и значимые для города региональный центр развития спорта, радиологическое, патологоанатомическое отделения и поликлиника онкологического центра, новое здание центра скорой медицинской помощи и другие.

Важно сделать город не только удобным, но и красивым. В порядок приводят городские скверы, аллеи и площади. В прошлом году при поддержке из федерального и краевого бюджетов удалось облагородить пять общественных пространств, в этом — планируют обновить еще четыре. Обустройство города затрагивает и дворы — в прошлом году в Комсомольске-на-Амуре отремонтировали 47 придомовых территорий, еще 41 ждет ремонт в этом году, уточнил мэр.

Реконструкция городской набережной также набирает обороты. В следующем году на берегу Амура начнут устанавливать колесо обозрения, появятся зоны для занятий экстремальными видами спорта. "Буквально через два-три года набережная Комсомольска станет одной из лучших на Дальнем Востоке", — подчеркивает Андрей Климов.

По словам Дмитрия Волкова, к 2025 году, когда реализация плана будет близка к завершению, Комсомольск станет намного комфортнее. "Будет больше движения. Более устойчиво будет развиваться промышленность — это и есть лицо Комсомольска, на мой взгляд. <...> Но еще важнее сделать Комсомольск городом счастливых людей. А для этого предстоит еще много работы — в вопросе роста зарплат, создания высокопроизводительных рабочих мест, в части развития городской среды, культуры, транспорта, связи", — поделился чиновник.

Трудности бизнеса

Власти отмечают, что, невзирая на все сложности, Комсомольск-на-Амуре — город с ясными перспективами. Город, который постепенно становится интересен бизнесу.

Метафора Волкова о "пробуждающемся великане" может быть в целом применима к состоянию инвестиционной привлекательности города. Созданная здесь территория опережающего развития уже стала площадкой для реализации проектов нескольких резидентов. Компания "Промтех-на-Амуре" построит здесь производственный комплекс для дальнейшей работы с авиационным заводом, "Дальстройиндустрия" — современный завод металлоконструкций. Индустриальный парк "Парус" начал возводить помещения для малого бизнеса. Сегодня вкладываться в ТОР хотят 20 резидентов, еще 14 проходят процедуру регистрации. Сумма инвестиций по реализуемым проектам — около 50 млрд рублей.

Работа по развитию ТОР, как признают местные власти, идет непросто. Сдерживающий фактор — высокая стоимость электроэнергии, дорогая логистика и так называемые "северные" — выплаты, предназначенные проживающим на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним районов, которые удорожают промышленную деятельность.

Также у предпринимателей возникают сложности, когда те пытаются стать участниками программы локализации производства для нужд судо- и авиастроения — ее проводят в ходе реализации долгосрочного плана развития города.

На авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина сегодня делают современные самолеты Sukhoi Superjet © Сергей Савостьянов/ТАСС

"Перспективным здесь является выстраивание сотрудничества между крупными заводами Комсомольска-на-Амуре и представителями комсомольского бизнеса. Но сделать предстоит еще очень многое. Система закупок крупных компаний с государственным участием исключает возможность преференций местным производителям. А северные льготы и северные надбавки делают предложения местных невыгодными на фоне остальных", — объясняет Волков.

Не так проста поставка необходимых материалов для комсомольских строек. Иногда в проект закладывают "экзотические" для Дальнего Востока материалы и оборудование — необходимо делать заказы в западной части страны, а это далеко не всегда обосновано. Приходится сталкиваться с некачественной работой подрядчиков, участвующих в аукционах без анализа климатических условий, объема местного рынка и наличия нужных специалистов. Они создают проблемы и себе, и властям. При этом Волков подчеркивает, что работы идут в соответствии с графиком.

"Комсомольск более чем конкурентоспособен во многих сферах уже сейчас, к нему приковано беспрецедентное внимание федерального правительства, президента РФ, губернатора. Но временами чувствуется мало активности самих горожан. Думаю, что как только город полностью и безоговорочно поверит в себя сам, кроме долгосрочного плана и других сегодняшних проектов мы получим гораздо больше возможностей для серьезного рывка", — сказал Волков.

Евгения Пустовит