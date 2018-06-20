Пограничный пункт пропуска на Амуре в Хабаровске не работает из-за обмеления реки

ХАБАРОВСК, 20 июня. /ТАСС/. Работа международного речного пункта пропуска "Хабаровск", через который организовано водное международное сообщение с Китаем, приостановлена из-за понижения уровня воды в реке Амур, сообщил в среду зампред правительства Хабаровского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин.

"Речной пункт пропуска приостановил работу, завтра будет открыт в ограниченном режиме, а с понедельника откроется полностью", - сказал Размахнин в среду на заседании экспортного совета при губернаторе Хабаровского края. Глава региона Вячеслав Шпорт на заседании сообщил, что один из дебаркадеров накренился, его необходимо выравнивать.

В региональном министерстве промышленности и транспорта ТАСС уточнили, что в настоящее время ведется подготовка к этим работам. Там также сообщили, что из-за низкого уровня воды в Амуре теплоходы не ходят к двум поселениям, сообщение с которыми летом в основном осуществляется по воде.

"В селах Победа и Новокуровка уже дважды летал вертолет с почтой, пенсиями, социально значимыми грузами... Теплоходы не могут пройти туда из-за низкой воды с начала навигации. Ситуация в этих поселениях не критическая, продукты туда завозят коммерсанты на небольших катерах, такой транспорт есть и у людей", - сказал представитель министерства.

Обмеление реки

Как сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре, специалисты фиксируют падение уровня воды в Амуре на всем его протяжении на 1,5 - 3 м, последний раз такое было 10 лет назад.

"Сейчас уровень воды в Амуре у Хабаровска составляет минус 109 см, это ниже средних многолетних значений на это время более, чем на 2 м", - сказала начальник отдела гидрологических прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Наталья Ефремова.

Как пояснила агентству начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева, Амур обмелел из-за дефицита осадков зимой и весной. "Осадков не было по всему бассейну реки. Так, зимой не было выхода глубоких снежных циклонов, которые могли бы создать большие запасы воды. А весной в регионах, через которые протекает Амур, преобладала сухая погода", - сказала Агеева.

По данным гидрологов, уровень воды в реке повысится к концу июня. В настоящее время на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области оказывает влияние циклон, идут дожди.

Амур - самая большая река на российском Дальнем Востоке. Она протекает через Россию и Китай, протяженность реки составляет 2,8 тыс. км. По площади бассейна Амур занимает в России четвертое место после Енисея, Оби и Лены. Летом 2013 года на Амуре произошло масштабное наводнение. В трех наиболее пострадавших от паводка субъектах - Хабаровском крае, Амурской области и Еврейском АО - подтопленными оказались более 12 тыс. домов, из зоны бедствия эвакуировали свыше 32 тыс. человек.