Руководитель пресс-службы главы Дагестана возглавил музей "Россия - моя история"

МАХАЧКАЛА, 20 июня. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы администрации главы и правительства Дагестана Азнаур Аджиев возглавил исторический мультимедийный парк "Россия - моя история". В среду коллективу учреждения его представил руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов.

"Есть решение о назначении Азнаура Чингисхановича [Аджиева] руководителем этого центра. Я его искренне поздравляю, но понимаю, что с этим приказом о назначении на него возложены, наверное, крайне сложные, но выполнимые задачи. <…> Надеюсь, что не подведет главу, нас и вас", - сказал Иванов, выступая перед коллективом музейного комплекса.

Аджиев, в свою очередь, поблагодарил руководителя республики за доверие. "Я думаю, что весь коллектив вместе со мной не подведет его. И мы будем работать так, чтобы стать действительно образовательным, культурным центром не только республики, но, я уверен, и всего Северного Кавказа", - сказал он.

Мультимедийный парк "Россия - моя история" в Дагестане открыли 19 октября 2017 года. Его общая площадь составляет 13 тыс. кв. м - он второй по величине в России после московского парка, площадь которого достигает 27 тыс. кв. м. На площадке музея создана уникальная образовательная площадка. Здесь, помимо экскурсий, регулярно проходят тематические мероприятия для студентов и школьников, а также открыта бесплатная библиотека.

Азнаур Аджиев родился в 1973 году в Хасавюрте. Трудовую деятельность начал в 1995 году ассистентом кафедры арабского языка Дагестанского государственного педуниверситета. С 2006 по 2013 год работал заместителем гендиректора, генеральным директором местного ТВ РГВК "Дагестан". С 2013 по 2016 год - министр печати и информации Дагестана. После был советником главы республики.

С мая 2017 года руководил пресс-службой администрации главы и правительства Дагестана. Аджиев - лауреат Государственной премии Республики Дагестан в области искусства, награжден Почетной грамотой президента РФ. Женат, имеет троих детей.