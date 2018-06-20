Более 1,2 млрд рублей направят на подготовку Архангельска к зиме

АРХАНГЕЛЬСК, 20 июня. /ТАСС/. Более 1,2 млрд рублей будет направлено на подготовку Архангельска к предстоящему отопительному сезону, что на 300 млн рублей больше, чем в прошлом сезоне, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

"Всего на проведение подготовительных мероприятий [к предстоящему отопительному сезону] в текущем году планируется направить более 1 млрд 250 млн рублей. На подготовку объектов городского хозяйства к [прошедшей] зиме было затрачено 917 млн 650 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В 2017 году предприятие "Водоканал" подготовило к зиме 11 водоочистных сооружений и 123 водопроводные насосные станции, было заменено полкилометра ветхих водопроводных и канализационных сетей. При подготовке к прошлому зимнему периоду был проведен капитальный ремонт 44 километров электрических сетей и трех километров тепловых сетей. На 2018 год разработан план подготовки объектов, утверждены графики выполнения работ. Выдача паспортов готовности потребителям тепловой энергии будет проводиться до 15 сентября, теплоснабжающим организациям - до 1 ноября.

Отопительный сезон в Архангельске для объектов социальной сферы в 2017 году начался 6 сентября, для объектов жилого фонда - 12 сентября.