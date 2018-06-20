Четыре леопарда готовятся к выпуску на территорию Кавказского заповедника

МАЙКОП, 20 июня. /ТАСС/. Выращенные в Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе четыре молодых хищника готовятся к выпуску на территорию Кавказского государственного природного биосферного заповедника, сообщил в среду ТАСС ведущий научный сотрудник заповедника Сергей Трепет.

"Мы завершили процесс тестирования двух самок и двух самцов леопарда, рожденных и выращенных в Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе, для выпуска их в дикую природу. Это Волна, Багира, Артек и Эльбрус, каждому из хищников по два года. В ближайшие дни на них наденем ошейники со спутниковыми передатчиками и затем примем решение о конкретной дате выпуска на территорию заповедника", - сказал Трепет.

Леопарды тестируются на умение охотиться, проверяется их реакция на человека и на домашних животных. Двое из леопардов продемонстрировали перед комиссией полную готовность к жизни в дикой природе, вторая пара - самка и самец - проявили интерес к домашним животным. Однако это не является поводом для запрета их выпуска на территорию заповедника, пояснил Трепет.

"Да, леопарды не должны охотиться на домашних животных в присутствии человека. Но, с другой стороны, мы ведь выпускаем их в центре заповедника, где нет домашней живности, и вероятность, что мы в итоге получим проблемное животное, существует всегда. Пример - самец Кили, который прошел все тесты, а спустя два года после выпуска в дикую природу, в конце мая этого года, зарезал 12 домашних коз. Поэтому к выпуску готовятся все четыре леопарда", - добавил собеседник агентства.

В 2005 году специалистами WWF России и Российской академии наук была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства, с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин. Первые леопарды - Ахун, Виктория и Кили - были выпущены в Кавказском биосферном заповеднике в июле прошлого года, самка Виктория в январе этого года погибла.