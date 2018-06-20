На берегу реки Бежка в Туле обнаружили свалку медицинских препаратов

ТУЛА, 20 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Тульской области проводит административное расследование после обнаружения свалки просроченных медицинских препаратов на берегу реки Бежка в городе Туле. Проверку начали после того, как о находке сообщили СМИ, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

Видеозапись с места, где обнаружена свалка медицинских препаратов, опубликовал на канале YouTube пользователь, зарегистрированный под именем "Sergey MSV". Затем информацию о не менее пяти мешках с просроченными медикаментами опубликовали несколько региональных интернет-изданий. "По факту публикаций об обнаружении на берегу реки Бежки в Туле свалки медицинских препаратов незамедлительно организован выезд специалистов на место, начато административное расследование", - сообщили в пресс-службе.

Проверку незаконной свалки организовала и администрация города Тулы. Среди препаратов найдены просроченные вакцины от гриппа и гепатита. "Пока решение о ликвидации свалки не принято, поскольку медицинские препараты необходимо утилизировать по специальной технологии, у подведомственных администрации предприятий полномочий на это нет", - рассказали ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

Протяженность реки Бежка составляет 25 км, она является правым притоком Упы, которая в свою очередь впадает в Оку. О попадании медикаментов в воду пока не сообщается.