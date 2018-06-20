Число получающих социальных услуг выросло за год на 15% на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 20 июня. /ТАСС/. Новые формы соцобслуживания позволили за год увеличить на 15% и довести до 260 тыс. человек число пользователей социальных услуг на Ставрополье. Как сообщает в среду пресс-служба губернатора края, об этом сообщил на заседании краевого правительства министр труда и социальной защиты населения края Иван Ульянченко.

"За последние три года в отрасли было внедрено более 130 новых форм и технологий соцобслуживания и помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами и другим нуждающимся в поддержке социальным категориям. Это позволило только за последний год на 15% увеличить число получателей социальных услуг, в настоящее время услуги во всех формах социального обслуживания получают более 260 тыс. жителей края", - цитирует Ульянченко пресс-служба.

По словам министра, всего за 2017 год ставропольцам оказано 10 млн соцуслуг. Мобильными формами обслуживания сейчас охвачено 95% населенных пунктов. Внедряются медицинские технологии оздоровления - в 54 организациях соцобслуживания функционируют физиокабинеты, в 44 - кабинеты массажа, в 35 - кабинеты лечебной физкультуры. Для развития этого направления помощи в 2016-2018 году было приобретено более тысячи единиц медицинского оборудования.

Также в крае реализуются программы активного долголетия. Около 15 тыс. пожилых людей участвуют в спортивных мероприятиях. Во всех центрах социального обслуживания действуют университеты "третьего возраста", в которых ведется, в том числе, обучение компьютерной грамотности.

В 2017 году в дополнение к двум центрам и 22 отделениям, оказывающим помощь семьям с детьми-инвалидами, открыли 10 отделений реабилитации детей с ограниченными возможностями, что позволило охватить такими услугами все территории края. "Реализация федерального закона об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации в крае позволила улучшить организацию социального обслуживания", - отметил министр.