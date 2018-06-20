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На Ставрополье построят теплицы для клубники стоимостью более 800 млн рублей

В стране
20 июня, 19:03 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 20, июня. /ТАСС

По оценке краевых властей, налоговые отчисления в бюджет региона превысят 46 млн рублей

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СТАВРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Инвестор вложит около 835 млн рублей в проект создания тепличного комплекса для круглогодичного выращивания клубники в Предгорном районе Ставропольского края. Об этом сообщает в среду пресс-служба краевого министерства экономического развития.

"Общая стоимость инвестпроекта - порядка 835 млн рублей. В результате его реализации будет создано более 100 высокооплачиваемых рабочих мест, а на прилавки страны ежегодно будет поступать до 700 тонн ягод", - говорится в сообщении.

На краевом координационном совете по развитию инвестиционной деятельности принято решение о предоставлении инвестору земельного участка в аренду на льготных условиях. Планируется, что первая очередь тепличного комплекса площадью 6 га будет построена в 2019 году. Ожидается, что прогнозируемые налоговые отчисления в бюджет края превысят 46 млн рублей.

Помимо этого, инвестор предполагает, что круглогодичная теплица может стать точкой образовательного сельскохозяйственного туризма. Местные жители и туристы смогут познакомиться с технологией выращивания клубники и принять участие в сборе ягод.

По данным правительства края, Ставрополье выпускает порядка 10% российской продукции защищенного грунта, в планах - увеличение этой доли до 12%, отметили в региональном правительстве.

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