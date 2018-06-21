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Пограничный пункт пропуска на Амуре в Хабаровске возобновил работу в ограниченном режиме

В стране
21 июня, 4:55 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 21, июня. /ТАСС

Работа речного пункта пропуска на несколько дней была приостановлена из-за понижения уровня воды в реке

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ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Международный речной пункт пропуска "Хабаровск", через который организовано водное сообщение с Китаем, возобновил работу в ограниченном режиме. Об этом ТАСС сообщили в "Хабаровскводтрансе".

Работа речного пункта пропуска на несколько дней была приостановлена из-за понижения уровня воды в Амуре. Один из дебаркадеров накренился и теперь его необходимо выравнивать.

"Речной пункт пропуска работает с одного дебаркадера, в ограниченном режиме. Таким образом он будет работать, пока не завершатся дноуглубительные работы. В настоящее время идет подготовка к проведению этих работ", - сказал и. о. гендиректора "Хабаровскводтранса" (компания осуществляет хозяйственную деятельность в пассажирском направлении речного пункта пропуска "Хабаровск" - прим. ТАСС) Валерий Кривошеев.

Он уточнил, что дебаркадер работает на прием одновременно трех судов. Три российских судна отойдут в четверг в китайский город Фуюань, затем придут три китайских судна, в конце дня они отправятся обратно.

Уровень воды в Амуре упал на всем протяжении на 1,5-3 метра. Река обмелела, поскольку зимой и весной не выпало достаточное количество осадков. Из-за низкой воды теплоходы не могут ходить к двум поселениям в Хабаровском районе, сообщение с которыми летом организовано в основном водным транспортом. Туда дважды летал вертолет с почтой, пенсиями и социальным грузом.

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