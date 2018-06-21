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МЧС: пик паводка на Чукотке пройден

В стране
21 июня, 6:03 UTC+3

К 25 июня ожидается спад воды ниже отметок опасных гидрологических явлений

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ТАСС, 21 июня. Значительное снижение уровня воды за последние сутки наблюдается на реках Чукотки. Как сообщил ТАСС начальник Управления МЧС Чукотского автономного округа (ЧАО) Руслан Назаров, пик паводка уже пройден, а к 25 июня ожидается спад воды ниже отметок опасных гидрологических явлений.

Ранее спасатели округа предупреждали о возможно самом сильном за 20 лет паводке. В шести селах, которые должны были попасть в зону подтопления, были сформированы запасы продуктов питания, топлива и медикаментов, созданы группы реагирования и подготовлена техника.

"За последние сутки по всем населенным пунктам вода опустилась на 25 см, еще несколько сантиметров и она уйдет ниже опасной отметки. Пик паводка уже пройден, сейчас люди возвращаются в свои дома, а сотрудники МЧС и местные власти помогают гражданам на местах. Там, где вода сошла, начинается уборка территории", - сказал Назаров.

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