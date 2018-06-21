"РТ-Инвест" построит в Казани предприятие по переработке золы с мусоросжигательного завода

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Компания "РТ-Инвест" (входит в корпорацию "Ростех") планирует построить в Казани завод по переработке золы, образующейся на мусоросжигательном предприятии, которое будет создано в городе. Об этом ТАСС заявил генеральный директор компании Андрей Шипелов.

"В Казани с учетом того, что на мусоросжигательном заводе будет уничтожаться 550 тыс. тонн отходов в год, мы построим предприятие по переработке золы на 50 тыс. тонн", - сказал он.

Как отметил Шипелов, чем лучше отсортированы отходы, поступающие для сжигания, тем меньше образуется золы и шлака. "Я заинтересован в том, чтобы термически перерабатывать только "хвосты" (неперерабатываемый мусор - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.

По данным собеседника агентства, шлак является отходом пятого класса опасности (то есть практически безопасен), а летучая зола, которая скапливается преимущественно в фильтрах, - третьего, опасного для окружающей среды. Шлак может сразу применяться для отсыпки дорог, золу необходимо обезвредить. На заводе она будет проходить ускоренную карбонизацию. Полученный материал станет безопасным и дешевым строительным сырьем, из него можно делать блоки, бордюры, плитку, он может заместить собой цемент.

Аналогичный завод мощностью в 300 тыс. тонн будет построен в Московской области ориентировочно к 2021 году, объем инвестиций составит €10 млн.

Как сообщалось ранее, строительство мусоросжигательного завода в Казани будет вестись в рамках приоритетного проекта "Чистая страна". Его проектная мощность - 550 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Ориентировочная стоимость строительства завода - порядка 20 млрд рублей. Объем захоронения отходов в Татарстане при строительстве завода к 2022 году, как ожидается, уменьшится на 30%.