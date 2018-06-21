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Катера для туристов пустят до Константиновской батареи в Крыму

В стране
21 июня, 9:20 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 21, июня. /ТАСС

Губернатор Севастополя отметил, что форт должны посетить как можно больше туристов

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Катера для туристов пустят до Константиновской батареи в Севастополе. Об этом сообщил журналистам губернатор города Дмитрий Овсянников.

На экскурсии, которую провел для журналистов президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу на Константиновской батарее, Овсянников выразил мнение, что в форте должно побывать как можно больше туристов.

"Жемчужину нужно показывать, открыть сообщение катеров. Мы это сделаем в ближайшее время", - сказал губернатор. "Мы в этом году, до конца года, отремонтируем капитальным ремонтом дорогу на северной стороне. Сделаем максимально доступным для наших гостей и жителей города", - пообещал Овсянников.

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