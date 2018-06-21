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Поисковики обнаружили обломки советского самолета в ботаническом саду Владивостока

В стране
21 июня, 9:55 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 21, июня. /ТАСС

Сообщается, что самолет разбился до 1969 года

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Члены приморского Поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили обломки советского военного самолета на территории ботанического сада во Владивостоке. Об этом в четверг сообщил журналистам глава объединения Ярослав Ливанский.

"Неожиданную находку сделали участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России". На территории Ботанического сада, прямо в черте города Владивостока, они разыскали место падения советского военного самолета. Первые фрагменты были подняты из земли поисковиками рядом с туристической тропой в ходе разведки местности", - сказал Ливанский.

По его словам, уже понятно, что самолет был реактивный, так как вместе с обломками поисковикам попалось большое количество фрагментов стеклоткани от теплоизоляции радиолокационной станции. Также члены отряда нашли ряд предметов, указывающих на "поздний возраст" катастрофы. До столкновения с землей самолет шел на большой скорости и ударился о склон сопки, прямо над Седанкинским водохранилищем, выбив воронку около 5 м в диаметре.

"Обломки разлетелись по курсу полёта на расстояние до 150 м. Сейчас приморским поисковикам в ходе нескольких выездов на место предстоит выяснить тип летательного аппарата, принадлежность к конкретному полку и дату катастрофы. Известно, что она произошла до 1969 года", - рассказал глава поискового объединения.

Ботанический сад Владивостока относится к струткуре Дальневосточного отделения РАН и располагается в пригороде у федеральной трассы А-370 Владивосток - Хабаровск. Он существует с 1948 года.

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