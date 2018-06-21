Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ЦВО с начала года местами в детсадах обеспечили более 1 тыс. детей военнослужащих

В стране
21 июня, 10:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, июня. /ТАСС

Сообщается, что на территории округа сохраняется положительная динамика в решении социальных проблем военнослужащих

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. детей военнослужащих из 21 региона на территории Центрального военного округа (ЦВО) получили места в детских садах с начала года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе военного округа.

"В Центральном военном округе продолжает сохраняться положительная динамика в решении социальных проблем военнослужащих, связанных с обеспечением местами в детских садах и трудоустройством жен. На данный момент в 21 регионе Центрального военного округа вопрос с обеспечением местами в детских садах и трудоустройством уже не стоит. С начала года местами в детских садах обеспечены 1 тыс. 258 детей и трудоустроена 1 тыс. 171 супруга офицеров", - сказали в пресс-службе.

"К 30 августа текущего года в оставшихся восьми регионах ЦВО решатся социальные проблемы семей военнослужащих", - добавили в военном округе.

Ранее Министерство обороны РФ передало около 500 детских садов регионам по поручению президента России Владимира Путина, однако после этого ведомство столкнулось с нехваткой мест в садах для детей военнослужащих. В конце 2017 года Сергей Шойгу пообещал приглашать глав "проблемных" субъектов на селекторные совещания Минобороны. 1 июня он сообщил, что очередь в детские сады детей военнослужащих с начала 2018 года сократилась более чем в два раза благодаря участию губернаторов регионов, но, несмотря на это, проблема по-прежнему остается актуальной.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Киргизия Казахстан Таджикистан
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
2
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
3
Bloomberg: Трамп может встретиться с Путиным до саммита НАТО или же после визита в Лондон
4
Правительство может ввести квоты по поставкам нефти на рынок РФ для переработки
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Times: Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО
7
Сечин: зарплаты менеджмента "Роснефти" в среднем ниже, чем в частных компаниях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости