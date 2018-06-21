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Круизы по реке Свирь в Ленинградской области начнутся в августе с открытием нового причала

В стране
21 июня, 10:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, июня. /ТАСС

Советник вице-губернатора региона по вопросам транспорта отметил востребованность объекта

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Круизы по реке Свирь в Ленинградской области планируется запустить в августе после открытия в Свирьстрое нового причала, способного принимать крупные пассажирские суда, сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинградского областного управления по транспорту. Открытие водного пути расширит возможности для посещения Александро-Свирского монастыря, расположенного в 270 км от Санкт-Петербурга.

"Мы рассчитываем, что первый пассажирский теплоход подойдет к новой пристани уже в начале августа. Причал сегодня крайне востребован. Это показывают многочисленные запросы со стороны турфирм, организующих водные круизы", - передала пресс-служба слова советника вице-губернатора Ленинградской области по вопросам транспорта Михаила Присяжнюка.

Ленинградская область начала реализовывать проект по развитию речного туризма в 2016 году. Для повышения транспортной доступности древних памятников, расположенных на берегах рек и озер, решено построить несколько причалов.

В 2017 году ввели в эксплуатацию причал в Старой Ладоге, в мае этого года он принял первых круизных туристов. Паловые причалы планируется построить в ближайшее время в городе Выборге, на Коневце (острове в Ладожском озере, где располагается Коневский мужской монастырь) и на Ореховом острове в истоке Невы, на котором стоит крепость Орешек.

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