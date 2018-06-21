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Посетителям Приморского океанариума впервые показали пингвинов Гумбольдта

В стране
21 июня, 11:33 UTC+3

Пингвинов привезли из пражского питомника в конце февраля

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Пингвины Гумбольдта

Пингвины Гумбольдта

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 21 июня. Шесть пингвинов Гумбольдта успешно прошли карантин, их впервые представили публике в Приморском океанариуме. Об этом в четверг сообщила пресс-служба океанариума.

"Специалисты опасались, что птицы "потеряются" в пространстве и начнут нервничать. Но пингвины ведут себя абсолютно спокойно, поэтому доступ к ним открыли сразу. Сейчас пингвины Гумбольдта с удовольствием изучают вольер, резвятся и плавают", - говорится в сообщении.

Пингвинов Гумбольдта привезли в Приморский океанариум из пражского питомника в конце февраля. Все это время они находились в научно-адаптационном корпусе и успели набрать по 1 кг. Сейчас пингвины не проявляют особого интереса к людям, но посетителей океанариума просят не делать резких движений, чтобы не испугать животных.

Пингвин Гумбольдта, или перуанский пингвин (Spheniscus humboldti), назван в честь немецкого ученого Александра Гумбольдта. Рост взрослой особи - до 70 см, вес - до 5 кг. Находятся на грани исчезновения. Живут на западном побережье Южной Америки, где проходит холодное Перуанское течение. Гнездятся в гротах среди камней на побережье Чили и Перу.

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