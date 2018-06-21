Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 20 детей оленеводов с августа пойдут в кочевой детский сад в Ненецком АО

В стране
21 июня, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

На работу сада выделят 735,5 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Кочевой детский сад начнет свою работу в ненецкой тундре в августе, ожидается, что количество его воспитанников в этом году увеличится с 7 до 20 детей. Об этом в четверг сообщала пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа.

"Работа кочевого детского сада будет организована в двух оленеводческих бригадах кооператива "Ненецкая община "Канин" и одной оленеводческой бригаде "Восход". Воспитанниками в этом году станут порядка 20 детей" - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, воспитателями в детском саду общины "Канин" будут работать выпускники Социально-гуманитарного колледжа имени И. П. Выучейского, а в бригаду № 4 "Восход" отправятся практикующий педагог учреждения для детей-сирот "Наш дом" и мастер народных художественных промыслов Этнокультурного центра НАО для работы со школьниками. К местам кочевых садов воспитатели будут доставлены на вертолетах.

Проект кочевого детского сада нацелен на создание доступных условий для получения дошкольного образования без отрыва детей от кочующих родителей. Кроме того, организация образовательного процесса в выездном формате позволяет формировать у детей навыки общения на родных языках (ненецком, коми) в условиях семьи. В этом году в рамках государственной программы "Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО" на работу сада предусмотрено 735,5 тыс. рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Ненецкий автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
2
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
3
Сечин назвал причины роста цен на бензин
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
6
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
7
Верховный суд разъяснил, когда митинг может считаться согласованным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости