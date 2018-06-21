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Более 150 человек примут участие в очистке от мусора склонов Эльбруса

В стране
21 июня, 15:38 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 21, июня. /ТАСС

Акция пройдет 30 июня

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 21 июня. /ТАСС/. Более 150 волонтеров примут участие в ежегодной экологической акции "Чистый Эльбрус" по очистке туристических мест в Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщил руководитель республиканской детско-молодежной общественной организации волонтеров КБР "Помоги Ближнему" Алим Сижажев.

"В рамках проекта волонтеры "Помоги ближнему" и представители других организаций очистят от мусора туристические места, находящиеся на склонах Эльбруса, затем его погрузят в мусоровозы и отправят на утилизацию. Всего в акции примет участие более 150 человек со всей республики. Именно 30 июня мы решили провести акцию, потому что будет первый сход снега", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, целью ежегодной акции является привлечение внимания молодежи к проблемам экологии и охраны окружающей среды, к вопросам сохранения и рационального использования уникальных природных комплексов Приэльбрусья и повышение экологической культуры населения

"Перспективы есть, улучшения есть. Если в первые годы мы спускали более 10 тонн со склонов горы Эльбруса, то сейчас это намного меньше, думаю, будет около 5 тонн", - сказал Сижажев.

В Приэльбрусье находится 35 км горнолыжных трасс и 11 подъемников. В 2017 году его посетили 342,4 тыс. человек.

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