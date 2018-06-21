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Нацпарк "Русская Арктика" создаст полевую базу на острове Хейса Земли Франца-Иосифа

В стране
21 июня, 14:32 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 21, июня. /ТАСС

В перспективе создадут круглогодичную стационарную базу

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© Лев Федосеев/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. Национальный парк "Русская Арктика" откроет базу парка на острове Хейса в центральной части архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом ТАСС сообщил директор парка Александр Кирилов.

"На острове Хейса будет создаваться база парка. Остров Хейса - это перспективное место для организации центрального стационара, центральной полевой базы парка на территории Земли Франца-Иосифа. База "Омега" на острове Земля Александры останется, как и была, круглогодичной базой, но основной полевой сезонный стационар будем перемещать на остров Хейса, в перспективе тоже будем делать из него круглогодичную стационарную базу", - сказал ТАСС Кирилов.

На острове Хейса с 1957 года существовала обсерватория, которая с 1972 года стала носить имя полярного радиста Эрнста Кренкеля. Особое место в научной программе занимало высотное зондирование атмосферы. Поселок полярной станции насчитывал до 40 домов, в том числе самый северный в стране детский сад. В 2001 году станция была закрыта, свою деятельность как метеостанция возобновила в 2004 году.

На острове с 2014 года проводились мероприятия по арктической уборке, которые практически завершены. Как пояснил Кирилов, из строений бывшей обсерватории им. Кренкеля выбран дом, где предполагается разместить базу парка. "Это железный дом антарктического типа - одно их строений обсерватории. Дом хороший, я его сам смотрел в прошлом году, в этом году его нужно хорошенько изучить, чтобы понять, что с ним нужно делать", - сказал директор парка.

Национальный парка "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца- Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. У парка на Земле Франца-Иосифа есть круглогодичная стационарная база "Омега" на острове Земля Александры и сезонная база на острове Гукера.

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