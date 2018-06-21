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ФСК начала строительство линии электропередачи к Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии

В стране
21 июня, 15:41 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 21, июня. /ТАСС

На трассе протяженностью 39 км установят 198 опор и смонтируют 150 км проводов

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ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания (ФСК ЕЭС) начала строительство линии электропередачи к строящейся Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии, запуск которой позволит в 2,5 раза сократить дефицит электрической мощности в регионе, сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"Начато строительство заходов линии электропередачи 330 кВ "Нальчик - Владикавказ-2" на Зарамагскую ГЭС-1. Реализация схемы выдачи мощности станции позволит сократить дефицит электрической мощности в Северо-Осетинской энергосистеме более чем в 2,5 раза", - говорится в сообщении. Уточняется, что планируемая выдача мощности в энергосистему Северного Кавказа составит 346 МВт.

Как пояснили в пресс-службе ФСК, будет произведена врезка в существующую воздушную линию электропередачи, в результате чего образуются две новые ЛЭП 330 кВ, которые соединят Зарамагскую ГЭС-1 с действующими подстанциями 330 кВ "Нальчик" в Кабардино-Балкарии и "Владикавказ-2" в Северной Осетии. На трассе протяженностью 39 км будут установлены 198 опор и смонтировано 150 км проводов.

"Линии будут проложены на высоте более 1,5 тыс. м по хребту Суанграг, склонам гор Шагдусан и Аллардыраг, а также через реку Ардон. По трассе линий будут сооружены шесть мостов для проезда спецтехники к месту строительства. В труднодоступной местности 25 опор установят при помощи вертолетов", - рассказали в пресс-службе.

Новые линии планируется оснастить ограничителями перенапряжения, датчиками контроля гололедной нагрузки, а опоры ЛЭП - также птицезащитными устройствами для предотвращения гибели птиц и сбоев в электроснабжении потребителей. Кроме того, на линиях установят специальные информационные знаки для безопасности воздушных судов.

Каскад Зарамагских ГЭС в Алагирском районе Республики Северная Осетия - Алания строит компания "Русгидро". Зарамагская ГЭС-1 будет вырабатывать 850 млн кВт/ч в год, что позволит сократить энергодефицит в Республике Северная Осетия - Алания с 80% до 30%. Запуск ГЭС намечен на конец 2018 года.

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