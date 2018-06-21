Количество лесных пожаров в Ленобласти увеличилось в четыре раза по сравнению с 2017 годом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Количество лесных пожаров в Ленинградской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в четыре раза, а площадь возгорания - более, чем в семь раз. Об этом журналистам в четверг сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Ленинградской области Антон Клинг в петербургском пресс-центре ТАСС.

"За прошедший период 2018 года у нас произошел 321 лесной пожар на площади 238 га. За аналогичный период прошлого года - 76 на площади 31,7 га. Мы фиксируем увеличение пожаров более, чем в четыре раза по количеству, а по площади - в 7,5 раз", - сказал Клинг.

Замначальника управления также объяснил, что увеличение связано с погодными условиями. В прошлом году аналогичный период был холодным и дождливым, в отличие от нынешнего периода. По словам Клинга, со всеми лесными пожарами удается справиться в течение первых суток. В связи с жаркой погодой, наступившей в регионе в конце весны, с 1 июня постановлением правительства Ленинградской области на территории введен особый противопожарный режим.