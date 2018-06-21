Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Количество лесных пожаров в Ленобласти увеличилось в четыре раза по сравнению с 2017 годом

В стране
21 июня, 16:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, июня. /ТАСС

В прошлом году специалисты зарегистрировали 76 пожаров на площади 31,7 га, в этом - 321 пожар на площади 238 га

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Количество лесных пожаров в Ленинградской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в четыре раза, а площадь возгорания - более, чем в семь раз. Об этом журналистам в четверг сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Ленинградской области Антон Клинг в петербургском пресс-центре ТАСС.

"За прошедший период 2018 года у нас произошел 321 лесной пожар на площади 238 га. За аналогичный период прошлого года - 76 на площади 31,7 га. Мы фиксируем увеличение пожаров более, чем в четыре раза по количеству, а по площади - в 7,5 раз", - сказал Клинг.

Замначальника управления также объяснил, что увеличение связано с погодными условиями. В прошлом году аналогичный период был холодным и дождливым, в отличие от нынешнего периода. По словам Клинга, со всеми лесными пожарами удается справиться в течение первых суток. В связи с жаркой погодой, наступившей в регионе в конце весны, с 1 июня постановлением правительства Ленинградской области на территории введен особый противопожарный режим.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ленинградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CBS: Трамп бросил конфеты в сторону Меркель на саммите G7 в Канаде
2
Лидер Партии пенсионеров считает, что пенсионная реформа обеспечит рост пенсий
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
5
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
6
Томские ученые разработали тест для выявления предрасположенности студентов к наркомании
7
Сбербанк изменит свою программу лояльности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости