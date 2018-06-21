Четырех леопардов в СКФО проверили на готовность к выпуску в естественную среду обитания

МАЙКОП, 21 июня. /ТАСС/. Четыре молодых леопарда, выращенные в Центре восстановления леопарда на Кавказе, прошли тестирование по готовности к реинтродукции - выпуску в естественную среду обитания, сообщила в четверг гендиректор АНО "Центр природы Кавказа" Рената Шюшайте.

"В Центре восстановления леопарда на Кавказе завершилась экспертная оценка готовности четырех молодых переднеазиатских леопардов к выпуску в естественную среду обитания. Специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН сделали заключение о готовности двух самцов - Артека и Эльбруса - и двух самок - Багиры и Волны - к самостоятельной жизни в дикой природе Кавказа", - сказала она.

Эксперты дали комплексную оценку хищников по ряду факторов. Оценивалась реакция леопардов на других представителей своего вида, на появление человека и человека с домашними животными. Также анализировалось охотничье поведение леопардов - их умение выслеживать и добывать разные виды животных. Проведению тестов предшествовали длительные наблюдения за поведением животных в период активности, в том числе не только днем, но и в утренние и вечерние часы, пояснила гендиректор АНО.

"Ключевые тесты, в частности, на реакцию на появление человека, проводились в стрессовых для животных условиях, на фоне пищевой депривации, то есть ограничения в еде. Это позволило максимально полно оценить степень потенциальной опасности леопарда для человека, поскольку подобная встреча теоретически может произойти в природной среде. Все леопарды продемонстрировали устойчивую реакцию избегания человека: они готовы к жизни в дикой природе и не будут представлять опасности для людей, даже если встреча произойдет", - уточнила Шюшайте.

По итогам экспертной оценки участники Программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе примут решение о сроках и местах выпуска молодых животных в естественную среду обитания, добавила она.

В 2005 году специалистами WWF России и Российской академии наук была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства, с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин. Первые леопарды - Ахун, Виктория и Кили - были выпущены в Кавказском биосферном заповеднике в июле 2016 года, самка Виктория в январе этого года погибла.