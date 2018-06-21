Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четырех леопардов в СКФО проверили на готовность к выпуску в естественную среду обитания

В стране
21 июня, 16:13 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 21, июня. /ТАСС

Эксперты оценивали реакцию леопардов на других представителей своего вида, на появление человека и человека с домашними животными

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МАЙКОП, 21 июня. /ТАСС/. Четыре молодых леопарда, выращенные в Центре восстановления леопарда на Кавказе, прошли тестирование по готовности к реинтродукции - выпуску в естественную среду обитания, сообщила в четверг гендиректор АНО "Центр природы Кавказа" Рената Шюшайте.

СПЕЦПРОЕКТ

Под особой охраной: дикие животные России

Редкие и исчезающие звери, птицы, рыбы

"В Центре восстановления леопарда на Кавказе завершилась экспертная оценка готовности четырех молодых переднеазиатских леопардов к выпуску в естественную среду обитания. Специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН сделали заключение о готовности двух самцов - Артека и Эльбруса - и двух самок - Багиры и Волны - к самостоятельной жизни в дикой природе Кавказа", - сказала она.

Эксперты дали комплексную оценку хищников по ряду факторов. Оценивалась реакция леопардов на других представителей своего вида, на появление человека и человека с домашними животными. Также анализировалось охотничье поведение леопардов - их умение выслеживать и добывать разные виды животных. Проведению тестов предшествовали длительные наблюдения за поведением животных в период активности, в том числе не только днем, но и в утренние и вечерние часы, пояснила гендиректор АНО.

"Ключевые тесты, в частности, на реакцию на появление человека, проводились в стрессовых для животных условиях, на фоне пищевой депривации, то есть ограничения в еде. Это позволило максимально полно оценить степень потенциальной опасности леопарда для человека, поскольку подобная встреча теоретически может произойти в природной среде. Все леопарды продемонстрировали устойчивую реакцию избегания человека: они готовы к жизни в дикой природе и не будут представлять опасности для людей, даже если встреча произойдет", - уточнила Шюшайте.

По итогам экспертной оценки участники Программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе примут решение о сроках и местах выпуска молодых животных в естественную среду обитания, добавила она.

В 2005 году специалистами WWF России и Российской академии наук была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства, с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин. Первые леопарды - Ахун, Виктория и Кили - были выпущены в Кавказском биосферном заповеднике в июле 2016 года, самка Виктория в январе этого года погибла.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CBS: Трамп бросил конфеты в сторону Меркель на саммите G7 в Канаде
2
Лидер Партии пенсионеров считает, что пенсионная реформа обеспечит рост пенсий
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
5
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
6
Томские ученые разработали тест для выявления предрасположенности студентов к наркомании
7
Сбербанк изменит свою программу лояльности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости