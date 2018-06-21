Водолазы подняли со дна Байкала 100-летний якорь

УЛАН-УДЭ, 21 июня. /ТАСС/. Водолазы подняли со дна Байкала якорь вековой давности, находка пополнит экспозицию историко-мемориального комплекса "Байкальская переправа" в поселке Танхой (Бурятия), сообщила ТАСС заместитель директора по научной работе Байкальского биосферного заповедника Ирина Лясота.

"Это уникальная находка, представляющая исторический интерес, - адмиралтейский якорь, он мог использоваться в начале XX века на одном из судов, которые передвигались по Байкалу больше 100 лет назад, когда существовала Байкальская паромная железнодорожная переправа. Именно по ней тогда, пока не завершилось строительство Кругобайкальского участка Транссиба, из порта Байкал в Танхой доставлялись целые вагоны с грузами и людьми", - рассказала Лясота.

С глубины около шести метров, где раньше находились портовые сооружения, якорь подняли водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда. Они каждый год проводят сборы, тренируются, в том числе испытывают специальное оборудование для поиска и поднятия на поверхность различных предметов.

"Судя по всему, якорь принадлежал небольшому кораблю, боту, - пояснила собеседница. - Просто так такие якоря не оставляли. После поднятия его со дна специалисты определили по штоку, что он не был потерян - скорее всего, он намертво зацепился за сооружения у берега, и его были вынуждены отсечь".

Эксперт добавила, что в ближайшее время якорь почистят по специальной технологии, и он будет экспонироваться вместе с другими интересными находками, поднятыми со дна Байкала - в частности, артиллерийским снарядом и старинным фонарем. Есть и так называемый сигнальный огонь - конструкция, которая на пирсах выполняла роль маяка. Многие из экспонатов подняла на поверхность известный подводный фотограф Ольга Каменская.

Мусор на южном Байкале

По словам Лясоты, в числе предметов, поднимаемых на берег с глубины Байкала у заповедника в Танхое, чаще всего встречается предметы двух категорий. Это либо железные части старинной переправы, либо современный мусор - резиновые покрышки, которые используются на катерах для смягчения удара о пирс при швартовке, либо стеклянные бутылки.

Лясота рассказала, что на территории Байкальского биосферного заповедника мусор не остается вообще.

"Наш визит-центр отапливается газом, работает система гидрологической очистки сточных вод. Мы ежегодно проводим акции на побережье Байкала - собираем и сортируем мусор, а также прессуем его на своем оборудовании и отвозим на переработку, утилизацию в Иркутск. Это же касается и батареек. В прошлом году мы, например, после акций в рамках экологического марафона "360 минут", посвященного Году особо охраняемых природных территорий, мы сдали на переработку почти 1,3 тыс. кг раздельного мусора: бумагу, пластик, полиэтилен", - рассказала эколог.

В этом году большая работа вместе с волонтерами по уборке на южном Байкале пройдет в августе.

О Байкальской паромной переправе

Паромная железнодорожная и ледовая переправа через Байкал - выдающийся инженерный, транспортный и военно- стратегический проект, успешно реализованный в начале XX столетия. Переправа использовалась для сквозного железнодорожного сообщения во время строительства Кругобайкальской железной дороги (КБЖД), связывающей западный и восточный берега озера Байкал.

Идея о соединении двух веток магистрали с помощью ледокольного железнодорожного парома была высказана в 1893 году на одном из заседаний Комитета Сибирской железной дороги, спустя три состоялся торжественный спуск на воду парома-ледокола, получившего имя "Байкал". Работы по устройству береговых сооружений переправы закончились только летом 1901 года. Это были не просто порты, а полноценные железнодорожные терминалы, включавшие пристани, молы, переходные мосты для подачи вагонов на паром. Кроме людей, лошадей и военных грузов, ледоколам пришлось перевозить материал для Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) и для ветки, строившейся от Забайкальской железной дороги к Китайской границе.

Во время Русско-японской войны 1904-1905 годов переправа приобрела стратегическое значение: она являлась единственной связкой Сибирской магистрали и определяла пропускную способность всех железных дорог Транссиба.

Байкальская переправа прекратила существование в 1918 году после гибели ледокола "Байкал". В настоящее время порт в Танхое не существует. От маяка сохранился лишь каменный фундамент, сооружения старинной паромной переправы продолжают разрушаться.