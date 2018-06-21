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Износ водопроводных сетей в Ингушетии превышает 1,4 тыс. км

В стране
21 июня, 17:22 UTC+3 МАГАС МАГАС 21, июня. /ТАСС

По словам зампредседателя правительства республики Магомеда Ужахова, факторами износа являются многоуровневые системы подъема воды для поддержания необходимого давления

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МАГАС, 21 июня. /ТАСС/. Износ водопроводных сетей в Ингушетии составляет 1414 км, объем необходимых средств для их реконструкции составляет порядка 4 млрд рублей, сообщил на выездном заседании комитета Госдумы по энергетике зампредседателя правительства Ингушетии Магомед Ужахов.

"Нужны серьезные вложения по реконструкции всех разводящих водопроводных сетей, а износ составляет 1414 км, срок эксплуатации которых в большей своей части 50-60 лет", - сказал, выступая с докладом, Ужахов.

По его словам, факторами износа являются многоуровневые, с учетом горной местности, системы подъема воды для поддержания необходимого давления, транспортировка воды на значительное расстояние в районы, где нет никаких иных источников водоснабжения, низкие платежи со стороны населения вследствие неравномерной подачи воды.

"Есть необходимость рассмотрения правительством Российской Федерации вопроса реализации в регионе отдельной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения за счет средств федерального бюджета. По предварительным расчетам, объем необходимых средств составляет порядка 4 млрд рублей", - обратился к депутатам Ужахов.

Ранее сообщалось, "Роснефть" планирует выделить Ингушетии около 300 млн рублей. Эти средства и аналогичная сумма из республиканского бюджета должны быть направлены на улучшение водоснабжения в 11 населенных пунктах республики, среди которых четыре города и семь сельских поселений.

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