В Адыгее началось строительство водозабора и водовода за 3,5 млрд рублей

МАЙКОП, 21 июня. /ТАСС/. Строительство водозабора и водовода, рассчитанное на три года, стоимостью 3,5 млрд рублей началось в Адыгее. Оно обеспечит бесперебойное снабжение питьевой водой из карстовых источников жителей столицы республики и Майкопского района, а также будет способствовать развитию туризма, сообщил в четверг глава Адыгеи Мурат Кумпилов, побывавший на стройплощадке в горах, где берет начало система водоснабжения Майкопа.

"Мы начали реализацию масштабного проекта по строительству водозабора и магистрального водовода, что позволит обеспечить стабильное водоснабжение порядка 300 тыс. жителей Майкопа и Майкопского района, а также развитие туристского комплекса в горной части региона. Проект рассчитан на три года, ежегодно на строительство будет направляться более 1 млрд рублей федеральных и республиканских средств, в общей сложности - более 3,5 млрд рублей", - сказал глава республики.

Основная часть строительных работ пройдет в высокогорье. Первый пусковой комплекс предусматривает строительство новой нитки магистрального водовода, уже до конца года планируется построить около 17 км. На втором этапе завершат строительство подводящего водовода и новых водозаборных сооружений у ручья Водопадистый, отметил Кумпилов.

Как сообщили ТАСС в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи, объем поставляемой воды увеличится до 150 тыс. кубометров в сутки, максимальная производительность сейчас - 100 тыс. кубометров в сутки. Основная часть средств на строительство (более 3,1 млрд рублей) будет выделена по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

"Строительство Майкопского группового водовода в Адыгее велось с 2008 по 2013 годы в раках реализации федеральной целевой программы "Юг России" и было заморожено с окончанием действия этой госпрограммы. Оказанная региону за этот период господдержка в объеме 1,3 млрд рублей обеспечила финансирование всего 27% от сметной стоимости объекта, что не позволило завершить даже линейную часть водовода. Было построено всего 57,6 км из 120,6 км общей разветвленной сети водовода", - уточнили в ведомстве.

Майкопский групповой водовод протяженностью порядка 46 км сдали в эксплуатацию в 1982 году. Его уникальность заключается в том, что он наполняется водой из карстовых водных источников северного склона Большого Кавказского хребта, при этом большую часть пути в трубах она идет самотеком.