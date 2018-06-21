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В Адыгее в 2018 году планируют благоустроить 25 дворов и 15 общественных территорий

В стране
21 июня, 19:40 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 21, июня. /ТАСС

На эти цели власти республики выделили 245,8 млн рублей

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МАЙКОП, 21 июня. /ТАСС/. Благоустройство 25 дворовых и 15 общественных территорий запланировано в Адыгее в 2018 году, на эти цели власти республики направили 245,8 млн рублей консолидированного бюджета, сообщил в четверг на заседании межведомственной комиссии по благоустройству руководитель управления ЖКХ министерства строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства региона Руслан Нибо.

"В этом году в федеральном проекте по формированию современной городской среды по госпрограмме республики "Формирование современной городской среды" направлено 245,8 млн рублей консолидированного бюджета. В четырех муниципалитетах планируется благоустроить 25 дворовых и 15 общественных территорий. Практически везде завершаются работы над проектно-сметной документацией, конкурсы по выбору подрядной организации. Активная фаза строительства начнется в июле", - сказал он.

По его словам, стоит задача завершить все работы ко дню республики, который отмечается в регионе 5 октября. В федеральной программе по благоустройству участвуют города Майкоп и Адыгейск, поселки Энем и Яблоновский Тахтамукайского района.

"Однако в течение года работы по благоустройству проведут, по сути, во всех муниципалитетах. Власти республики из бюджета региона выделили на эти цели для Майкопа 80 млн рублей, для Адыгейска и всех семи районов республики по 5 млн рублей. Особое внимание уделим современным методам при озеленении, освещении, создании интерактивных площадок отдыха. По завершению проектов в этом году планируется провести мониторинг общественного мнения, используя социальные сети, ОНФ", - добавил Нибо.

Приоритетный федеральный проект "Формирование современной городской среды" в Адыгее стартовал в прошлом году, пилотной площадкой стал Майкоп. Консолидированный бюджет на реализацию проекта составил порядка 112 млн рублей, было благоустроено 19 дворов, объединяющих 41 многоквартирный дом, и две общественных территории - сквер и площадь "Единение и согласие".

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