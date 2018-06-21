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В Ингушетию прибыли участники блог-тура "Неизвестный Кавказ"

В стране
21 июня, 23:00 UTC+3 МАГАС МАГАС 21, июня. /ТАСС

Всего в республику приехали 15 блогеров

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МАГАС, 21 июня. /ТАСС/. Участники блог-тура "Неизвестный Кавказ" прибыли в Ингушетию для ознакомления с регионом и исследования новых маршрутов. Для 15 блогеров, выступающих на базе таких социальных платформ как LiveJournal, Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте в первый день провели экскурсию по равнинной части республики, сообщила пресс-служба комитета по туризму республики.

"Мероприятие проходит по экскурсионно-познавательным маршрутам республики с целью эффективной презентации природного и этнокультурного потенциала региона. В блог-туре принимают участие около 15 ведущих блогеров республик СКФО регионов России, выступающих на базе различных социальных платформ. Сегодня мы побывали на "Мемориале памяти и славы", рассказали ребятам об истории ингушей, а последующие дни блогеры проведут в горной части региона", - говорится в сообщении.

По мнению пресс-секретаря комитета Марем Оздоевой, такие туры популяризируют отдых на Северном Кавказе среди жителей других регионов страны.

"Они фотографируют и снимают на видео то, что их восхитило или заинтересовало, делятся своими впечатлениями с подписчиками, а они, в свою очередь, могут захотеть увидеть все это своими глазами и приедут к нам и тоже расскажут знакомым. Это может стать бесконечной цепочкой гостей, которым мы всегда рады", - рассказала ТАСС Оздоева.

Блог-тур проходит в Ингушетии с 21 по 23 июня. За время пребывания в регионе блогеры посетят Магас, Мемориал памяти и славы в Насыр-Кортском муниципальном округе, а также башенные комплексы Сунженского района.

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