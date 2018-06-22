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На Сахалине до 2024 года построят комплексы по сжиганию мусора и современные полигоны

В стране
22 июня, 8:29 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 22, июня. /ТАСС

Сообщается, что в регионе образуется около 250 тыс. тонн мусора в год

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Власти Сахалина намерены к 2025 году выполнить задачу по обращению с твердыми бытовыми отходами и создать условия для вторичной переработки мусора. Для этого в области построят комплексы по сжиганию мусора и современные полигоны, стоимость объектов оценивается в 6,5 млрд рублей, сообщила в пятницу на заседании правительства региона и.о. министра ЖКХ Надежда Мошенцева.

"В Сахалинской области утверждена территориальная схема по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО). В регионе до 2024 года надо построить межмуниципальный мусоросжигательный комплекс для переработки отходов города Южно-Сахалинска и Анивы, мощностью 200 тыс. тонн в год, семь современных полигонов в комплексе с мусоросортировочными линиями и установками для термической обработки, межмуниципальный мусороперегрузочный пункт в Поронайске и восемь комплексов по сжиганию отходов с предварительной сортировкой. Стоимость объектов, которые необходимо построить, оценивается в 6,5 млрд рублей", - сказала Мошенцева.

По ее словам, реализация этих мероприятий позволит к 2025 году выполнить задачу по обращению с ТБО и создать условия для вторичной переработки мусора.

Мошенцева сообщила, что в регионе образуется около 250 тыс. тонн мусора в год. Ежегодно в границах населенных пунктов появляется около 500 стихийных свалок, действующие полигоны близки к заполнению, их эксплуатацию должны прекратить. Большинство свалок на территории региона не предназначено для размещения отходов, так как являются землями населенных пунктов, лесного фонда или водоохранными зонами.

С 2017 года вступили в силу несколько поправок в закон об отходах. Новые подходы по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов вводятся поэтапно до конца 2018 года. Регионам России пор разработать территориальные схемы по обращению с твердыми отходами, утвердить тарифы за вывоз твердых коммунальных отходов и выбрать региональных операторов.

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