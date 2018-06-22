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Режим ЧС из-за засухи ввели еще в двух районах Крыма

В стране
22 июня, 9:43 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 22, июня. /ТАСС

Ранее режим ЧС действовал в четырех районах

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен еще в двух районах Республики Крым из-за гибели урожая в связи с засухой, сообщили в пятницу ТАСС минсельхозе региона.

Ранее режим ЧС действовал в четырех районах: Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском.

"Режим ЧС уже действует в шести районах. Его объявили также власти Красноперекопского и Джанскойского районов [на севере Крыма]", - сказала представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что жара и отсутствие осадков привели к гибели 18 тыс. га посевов, в основном зерна. Сумма ущерба в настоящее время превышает 200 млн рублей. "Наши эксперты его [ущерб] оценивают от 200 млн рублей, но, однозначно, будет больше", - сказала собеседница агентства.

По данным Минсельхоза Крыма, аграрии региона в 2018 году планируют собрать 800 тыс. тонн зерновых, что вдвое меньше, чем в прошлом году.

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