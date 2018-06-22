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Нос потопленного в 1942 году флагмана Ладожской флотилии могут поднять со дна в этом году

В стране
22 июня, 10:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, июня. /ТАСС

Корабль обнаружили водолазы-энтузиасты

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Носовую часть сторожевого корабля "Пурга", являвшегося в начале Великой Отечественной войны флагманом Ладожской военной флотилии, планируется поднять со дна Ладоги до конца года. Об этом рассказал командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов во время траурных мероприятий, посвященных 77-й годовщине начала войны.

Корабль "Пурга" потонул при налете германской авиации в сентябре 1942 года. До этого момента он являлся флагманом Ладожской военной флотилии, обеспечивавшей в теплое время года подвоз продовольствия и боеприпасов к осажденному Ленинграду. Корабль обнаружили водолазы-энтузиасты, его носовую часть решили поднять и сделать ее частью монумента ладожским морякам, снабжавшим Ленинград в годы блокады.

"Пургу" рассчитываем поднять в этом году", - сказал Картаполов.

Также он рассказал, что силами Западного военного округа в Финском заливе продолжат поиск затонувших в войну кораблей - новым судам Балтийского флота будут присваивать их имена. "В Финском заливе будут продолжены работы по поиску и подъему затонувших боевых кораблей и подводных лодок. Имена этих кораблей и подлодок получат современные корабли Балтийского флота", - сказал командующий войсками округа.

Также Картаполов отметил, что войска округа будут ежегодно проводить масштабные памятные акции 22 июня на берегу Ладожского озера, у музея "Дорога жизни", расположенного на территории Рахьинского городского поселения во Всеволожском районе Ленинградской области, на западном побережье Ладоги. К этим акциям будут привлекаться военнослужащие, боевая техника времен Великой Отечественной войны и суда Ленинградской военно-морской базы, экипажи которых будут спускать в День памяти и скорби венки на воды Ладоги.

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