Как в Сибири и на Дальнем Востоке проходит День памяти и скорби

ТАСС, 22 июня. Акции памяти, приуроченные к 22 июня, когда в 1941 году гитлеровская Германия без объявления войны напала на СССР, проходят в регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщили ТАСС в органах власти регионов и организаторы мероприятий.
Ветераны, общественники, курсанты, другие жители регионов и иностранные туристы принимают участие во всероссийской акции "Свеча памяти". Первые памятные мероприятия начались на Дальнем Востоке: у подножия памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в Петропавловске-Камчатском ровно в 4 часа утра зажгли сотни свечей, к монументу возложили гирлянды цветов.
Акция прошла также во Владивостоке: с зажженными свечами прошли по центральным улицам города более 500 человек, а возле мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота", где на плитах высечены имена погибших приморцев, собралось более 200 человек - жителей и гостей города, в том числе и иностранных туристов.
В Улан-Удэ свечи в лампадках зажгли на Мемориале Победы. "Низкий поклон всем, кто остался в живых, кто не вернулся с войны. Ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла сегодня осталось мало", - обратилась к собравшимся ветеран труда, труженица тыла Мария Балембах. Акция будет продолжаться и в других сибирских городах - вечером она пройдет, в частности, в Чите и Кемерове.
Традиционно в День памяти и скорби проходят митинги возле мемориальных комплексов, к ним приносят цветы сами ветераны и участники войны, их дети, внуки и правнуки - школьники, студенты, курсанты. В Петропавловске-Камчатском возложение завершилось торжественным прохождением роты Почетного караула Войск и сил на Северо-Востоке России, рассказал ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
Траурные митинги прошли в Хабаровске, Якутске, Новосибирске, Барнауле, Кемерове и других городах. В Новосибирске вечером также пройдет сразу несколько тематических концертов. В городской филармонии исполнят военные песни - "Священная война", "Прощание славянки", "Журавли". Как рассказали в пресс-службе филармонии, эти "песенные шедевры уже стали страницами советской истории, так как это песни, которые действительно помогали людям и жить, и строить, и Родину защищать".
В ночь на 22 июня около 150 новосибирцев приняли участие в бесплатной прогулке на теплоходе по реке Обь в рамках акции "Рассвет без войны", а вечером пятницы на Михайловской набережной, где расположена пристань речных теплоходов, прозвучит симфония Петра Чайковского "Манфред", написанная композитором по одноименной поэме Байрона. Симфонию исполнит Новосибирский академический симфонический оркестр.
Помимо памятных акций, в регионах также проходят торжественные церемонии прощания с солдатами, погибшими на войне, останки которых удалось найти и опознать совсем недавно. В Алтайском крае провожали в последний путь Ивана Кобылянского, погибшего 3 августа 1943 под Ленинградом, и Андрея Видяйкина, пропавшего без вести в феврале 1945 года.
"Останки участника войны [Кобылянского] удалось найти добровольческим отрядам во время поисковой экспедиции в Ленинградской области весной 2018 года. Волонтеры разыскали и связались с родственниками погибших воинов", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Также в пятницу прошло перезахоронение участника войны Григория Запольского в городе Прокопьевске Кемеровской области. В администрации города сообщили, что останки солдата обнаружил летом 2014 года Воронежский поисковый отряд, на установление личности бойца и поиск его родных ушло четыре года.