Как в Сибири и на Дальнем Востоке проходит День памяти и скорби

ТАСС, 22 июня. Акции памяти, приуроченные к 22 июня, когда в 1941 году гитлеровская Германия без объявления войны напала на СССР, проходят в регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщили ТАСС в органах власти регионов и организаторы мероприятий.

"Свеча памяти"

Ветераны, общественники, курсанты, другие жители регионов и иностранные туристы принимают участие во всероссийской акции "Свеча памяти". Первые памятные мероприятия начались на Дальнем Востоке: у подножия памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в Петропавловске-Камчатском ровно в 4 часа утра зажгли сотни свечей, к монументу возложили гирлянды цветов.

Акция прошла также во Владивостоке: с зажженными свечами прошли по центральным улицам города более 500 человек, а возле мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота", где на плитах высечены имена погибших приморцев, собралось более 200 человек - жителей и гостей города, в том числе и иностранных туристов.

В Улан-Удэ свечи в лампадках зажгли на Мемориале Победы. "Низкий поклон всем, кто остался в живых, кто не вернулся с войны. Ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла сегодня осталось мало", - обратилась к собравшимся ветеран труда, труженица тыла Мария Балембах. Акция будет продолжаться и в других сибирских городах - вечером она пройдет, в частности, в Чите и Кемерове.

В память о погибших

Традиционно в День памяти и скорби проходят митинги возле мемориальных комплексов, к ним приносят цветы сами ветераны и участники войны, их дети, внуки и правнуки - школьники, студенты, курсанты. В Петропавловске-Камчатском возложение завершилось торжественным прохождением роты Почетного караула Войск и сил на Северо-Востоке России, рассказал ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

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Траурные митинги прошли в Хабаровске, Якутске, Новосибирске, Барнауле, Кемерове и других городах. В Новосибирске вечером также пройдет сразу несколько тематических концертов. В городской филармонии исполнят военные песни - "Священная война", "Прощание славянки", "Журавли". Как рассказали в пресс-службе филармонии, эти "песенные шедевры уже стали страницами советской истории, так как это песни, которые действительно помогали людям и жить, и строить, и Родину защищать".

В ночь на 22 июня около 150 новосибирцев приняли участие в бесплатной прогулке на теплоходе по реке Обь в рамках акции "Рассвет без войны", а вечером пятницы на Михайловской набережной, где расположена пристань речных теплоходов, прозвучит симфония Петра Чайковского "Манфред", написанная композитором по одноименной поэме Байрона. Симфонию исполнит Новосибирский академический симфонический оркестр.

Воинские почести

Помимо памятных акций, в регионах также проходят торжественные церемонии прощания с солдатами, погибшими на войне, останки которых удалось найти и опознать совсем недавно. В Алтайском крае провожали в последний путь Ивана Кобылянского, погибшего 3 августа 1943 под Ленинградом, и Андрея Видяйкина, пропавшего без вести в феврале 1945 года.

"Останки участника войны [Кобылянского] удалось найти добровольческим отрядам во время поисковой экспедиции в Ленинградской области весной 2018 года. Волонтеры разыскали и связались с родственниками погибших воинов", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Также в пятницу прошло перезахоронение участника войны Григория Запольского в городе Прокопьевске Кемеровской области. В администрации города сообщили, что останки солдата обнаружил летом 2014 года Воронежский поисковый отряд, на установление личности бойца и поиск его родных ушло четыре года.