Как спасали коллекцию вин "Массандры" в годы войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Старейшее и одно из крупнейших винодельческих предприятий России - крымский винзавод "Массандра" - после воссоединения полуострова с Россией сократило продажи ценных коллекционных вин, активно распродававшихся в украинский период. Сейчас на предприятии хранится более 1 млн бутылок.

Эта уникальная коллекция, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса, с началом Великой Отечественной войны была на грани исчезновения, тогда приняли решение эвакуировать ее. Ту часть вина, которую вывезти с полуострова не удалось, вылили из бочек, из-за чего Черное море у берегов Ялты около недели было красным, другую удалось сохранить.

Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби - дата начала Великой Отечественной войны. В годы войны Крым одной из первых территорий СССР попал под удар противника.

Длинный путь к спасению вина

Представители винзавода вспоминают, что приготовить коллекцию к эвакуации власти поручили тогдашнему главному виноделу "Массандры" Александру Егорову. Под его руководством вино на кораблях в июле-августе 1941 года вывезли в Анапу и Новороссийск, а дальше по железной дороге в Тбилиси, Баку и Куйбышев, рассказал ТАСС ведущий специалист дегустационного комплекса "Массандры" Александр Жуков.

"Основная часть винотеки была эвакуирована. Для этих целей винотеку поделили на три части, каждая часть на военных и гражданских кораблях благополучно добралась до Анапы и Новороссийска, а оттуда - треть попадает в Куйбышев (сейчас Самара), еще треть - в Баку и последняя треть - в Тбилиси", - рассказал Жуков.

По данным предприятия, из Крыма была вывезена "лучшая, элитная часть массандровского вина" - это Мускат, Токай, Пино-Гри, Мадера и различные портвейны. В общей сложности с полуострова в другие города Советского Союза вывезли 53 тыс. бутылок коллекционных вин и 120 тыс. декалитров вина в дубовых бочках (около 3 тыс. бочек).

"Я заметил, что бутылочное вино отправлять гораздо труднее, чем то, что в бочках. Тем не менее уже уложено в ящики и вывезено в порт 10 тыс. бутылок. Каждая из них взята на учет, тщательно упакована. Правда, на комбинате не хватает упаковочного материала, в особенности, досок для изготовления ящиков, но приняты меры, чтобы все необходимое срочно изыскать на месте", - следует из воспоминаний заслуженного агронома РСФСР Николая Соболева, который в годы войны был директором "Массандры".

Согласно воспоминаниям Соболева, работники винзавода для эвакуации выбирали самые крепкие бочки, так как "им предстоял длинный путь". Бутылки вина перед отправкой также тщательно проверялись. Этим процессом лично руководил главный винодел "Массандры" Егоров, который просматривал каждую бутылку и показывал, как лучше уложить ее в ящик, обращая особое внимание на состояние пробок.

Вина "Массандры" отправились в другие города СССР не одни. С ними перебросили специалистов и рабочих винзавода, которым в условиях военного времени предстояло организовать сопровождение грузов, отмечается в исторических справках завода.

Как выливали вино

По словам историков, часть коллекции - 170 тыс. бутылок - замуровали в горе около Ялты.

"В нишу положили знамя комбината "Массандра" и приказ по управлению, в котором перечислялись все, кто в эти суровые дни активно участвовал в эвакуации коллекции вин. Это был особый документ, непохожий на обычные приказы по заводу. Он заканчивался словами, в которых была наша вера в грядущую победу: мы непременно вернемся, достанем замурованные вина и первый бокал поднимем за мужество советских воинов. Так было сказано в приказе, так оно потом и произошло", - писал агроном Соболев.

Оставшееся на заводе вино по приказу Наркомата пищевой промышленности в первые дни ноября 1941 года уничтожили, чтобы ничего не досталось немцам. Тогда на предприятия работали в основном женщины, их было немного. Они выливали все молодые вина, разбивая бутылки и бочки, рассказали на винзаводе.

"Это примерно 20 тыс. бочек. Это все, что не смогли эвакуировать, поэтому была дана команда пробить донышки бочек и слить вино. Канализация не справлялась с такими "реками" вина, когда последние бочки вскрывали, работники уже чуть ли не по пояс стояли в вине, выливая его. В результате стекало так много вина, что Ялтинская бухта после этого десять дней была красная от вина", - рассказал Жуков.

После захвата Крымского полуострова фашистсы не оставили без внимания "Массандру" и назначили особо уполномоченного третьего рейха, некого Гегеля, сообщил Жуков. По его данным, Гегель провел два винодельческих сезона - в 1942 и 1943 годах, в эти годы на заводе работали практически одни женщины, мужчины - воевали.

"За эти два года они наделали много вина. Но немец не собирался все вывозить отсюда, практически все, то было сделано, сохранилось. Немцы перед отступлением не успели спустить его", - рассказал Жуков.

Возвращение вин "Массандры" в Крым

Жуков рассказал, что возвращение вин "Массандры" в Крым началось сразу после освобождения Ялты.

"Ялта была освобождена в апреле 1944 года, и уже с декабря 1944 года винотека "Массандры" начала возвращаться на свое рабочее место. На часть вина была утеряна документация, поэтому виноделы проделали огромную работу, чтобы определить тип, марки вина, год урожая", - рассказал собеседник агентства.

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Очевидцы вспоминают радость коллектива "Массандры" после возвращения вин.

"В нишах, как и до войны, появились надписи: Херес 1775 года, Мускат 1910 года, вино "Седьмое небо", Мадера 1937 года. Десятки тысяч бутылок заняли прежние места. За спасение массандровской коллекции многие рабочие и специалисты комбината были удостоены высоких правительственных наград", - говорится в мемуарах бывшего гендиректора "Массандры" Николая Соболева.

После освобождения Крыма, по словам виноделов, первый винодельческий сезон в 1944 году провели достойно: "в тяжелейших условиях на разминированных участках собрали виноград и приготовили, хоть и немного, но изумительного вина", пишут историки.

Уже под мирным небом, в 1945 году, виноградники дали неплохой урожай - он позволил приготовить 264 тыс. декалитров вина. Часть бутылок попала в коллекцию. Сейчас 1945 год представлен в энотеке более 3 тыс. бутылок вина 30 наименований, сообщили в пресс-службе "Массандры".

По данным завода, сейчас "массандровские" вина 1945 года "в прекрасной форме". "Энотека "Массандры" имеет идеальные условия для того, чтобы вино могло медленно достигать наивысшего расцвета", - отметили в пресс-службе.

Уникальная коллекция

"Массандра", основанная более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является старейшим винодельческим предприятием и крупнейшим в России по выращиванию винограда и производству виноградных вин. После воссоединения Крыма с Россией "Массандра" перешла в ведение управления делами президента России.

На заводе отмечают, что "массандровская" коллекция вин с ее ассортиментом стала "практическим пособием и школой для подготовки виноделов". Здесь наблюдают процессы созревания и старения вина, проводят производственные дегустации.

Гендиректор "Массандры" Янина Павленко отмечает, что после воссоединения Крыма с Россией в "Массандре" полностью изменилось отношение к коллекционным винам.

"Только за последние 11 лет украинского периода было продано более 550 тыс. бутылок уникальных коллекционных вин. Таким темпом за 20 лет уникальная коллекция полностью была бы распродана и заполнена молодым вином, которое не имеет такую ценность. Сегодня в "Массандре" нет задачи распродавать коллекции ни в коем случае. За 2016 год мы продали около 12 тыс. бутылок. Но выручка составила столько, сколько за многие годы украинского периода, поскольку изменили методику оценки стоимости вин", - пояснила Павленко.

В пресс-службе "Массандры" уточнили, что с 2015 года коллегиально решается специально созданной для этого комиссией, сколько и по какой цене вина продавать. "Ни одна из марок никогда не продается под ноль. Каждый год каждого наименования представлен эталонными образцами - это историческое наследие "Массандры", которое одно поколение виноделов передает последующему", - рассказали в пресс-службе.

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