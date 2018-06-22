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На фестивале под Тамбовом представят возрожденную керамическую федоровскую игрушку

В стране
22 июня, 12:20 UTC+3 ТАМБОВ ТАМБОВ 22, июня. /ТАСС

На фестивале также пройдет дегустация русского кваса и окрошки

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ТАМБОВ, 22 июня. /ТАСС/. Возрожденный народный промысел - федоровскую глиняную игрушку - представят на фестивале "Бондарская карусель", который пройдет в Тамбовской области в июле. Это ремесло было практически утрачено, а сейчас заново воссоздается умельцами из деревни Федоровки, рассказала ТАСС начальник туристско-информационного отдела регионального управления культуры Татьяна Долихина.

"Промысел возрождается. Федоровская игрушка может показаться неказистой, она не такая красивая и яркая, как филимоновская или городецская, она обычная коричневая, очень странной формы и, может быть, сразу на ней глаз и не остановится. Но именно в этой неказистости и ее прелесть, там не применяется никакое цветовое оформление - глина как она есть, ее обжигают и потом еще могут покрыть лаком", - пояснила она.

Долихина отметила, что гончарно-игручешный промысел зародился в Федоровке Бондарского района в 1833 году, и сейчас все больше жителей деревни возвращаются к традиционному ремеслу, которому научат всех желающих на мастер-классах на фестивале "Бондарская карусель" 28 июля.

"Весь фестиваль будет поделен на зоны: будут обжорные ряды, торговые ряды, ремесленные ряды, в том числе и гончарные. И можно будет вылепить эту федоровскую игрушку", - сказала она.

В рамках "Бондарской карусели" пройдет фестиваль русского кваса с дегустацией 20 сортов этого напитка, а также окрошки. По предварительной информации, окрошки будет сделано около 200 литров, отметила Долихина.

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