В Перми закрыт ТЦ, где находился единственный в крае визовый центр

ПЕРМЬ, 22 июня. /ТАСС/. Судебные приставы опечатали торгово-административный центр "Белчер" в Перми на основании решения суда в связи с выявленными в нем нарушениями пожарной безопасности, сообщило Управление ФССП по Пермскому краю. Среди находившихся в здании 120 компаний - единственный в крае визовой центр VFS Global.

VFS Global - крупнейшая в мире компания по аутсорсингу и оказанию технологических услуг правительствам и дипломатическим миссиям. В Перми представительство VFS Global работает с 2013 года, предоставляя услуги по получению виз в 17 стран.

"Покупателей попросили покинуть магазины, сотрудников компаний оповестили о необходимости собрать личные вещи и освободить помещение", - говорится в сообщении на сайте УФССП.

"Визовый Центр в Перми не будет принимать визовые заявления до дальнейших распоряжений", - сообщается на сайте VFS.Global.

Готовые паспорта с визами, оформленными через VFS Global, жители региона смогут получить с курьерской доставкой или в новом, возможно временном, офисе компании в бизнес центра "ЕКО". Прием визовых заявлений может возобновиться с 25 июня, отметили в пермском офисе VFS.Global.