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Новые системы спутниковой связи установят летом на трех метеостанциях в Арктике

В стране
22 июня, 14:16 UTC+3

Как ожидается, работы по установку завершатся в течение лета

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© By Vsatinet from Wikimedia Commons

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июня. /ТАСС/. Новые системы спутниковой связи VSAT (Very Small Aperture Terminal, малая спутниковая станция - прим. ТАСС) в течение лета будут установлены на арктических метеостанциях: МГ-2 им. Федорова на острове Вайгач в Баренцевом море, МГ-2 "Колгуев Северный" (остров Колгуев в Баренцевом море) и МГ-2 "Малые Кармакулы" (Новая Земля). Об этом ТАСС сообщил в пятницу и. о. начальника Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов.

"Системы VSAT будут установлены на трех [арктических] станциях - это работы по расширению нашей сети с возможностью подключения ее к сети VSAT. Это доступ к регулярному Интернету и IP-телефонии. Это позволит обеспечивать постоянную связь, достаточно дешевую по себестоимости и надежную по качеству для передачи любых данных, в первую очередь о погоде", - сказал Ершов.

По его словам, сейчас на метеостанциях стоят разные системы связи. "Используется и коротковолновая связь, и "Гонец", и спутниковая "Иридиум". Которая устанавливается сейчас обеспечит канал с большей пропускной способностью и меньшей себестоимостью", - уточнил собеседник агентства.
Аппаратура будет доставлена на метеостанции в ходе рейса научно-экспедиционного судна Северного УГМС "Михаил Сомов", который начнется 23 июня и продлится до конца августа. 

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